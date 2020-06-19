شاهد.. لامبورجيني أوروس تتحول إلى كوبيه في تصميم تخيلي

يحاول بعض مصممى السيارات تصميم عدد من السيارات التى يتمنى عشاق العلامات التجارية المختلفة ان يرونها فى الحقيقة ، ومؤخرا شاهدنا لامبورجيني أوروس السيارة SUV القوية رباعية الأبواب، تظهر في تصميم تخيلي على أنها سيارة SUV كوبيه أنيقة.





المصمم الذي قام بتجسيد السيارة لامبورجينى قام بتقصير قاعدة العجلات، مما منحها مظهرًا جذابًا، وهذا من شأنه أن يهدد مساحة الركاب الخلفية، ولكن يبدو أن أوبوس بلا شك أكثر أناقة نتيجة لذلك، ولدى أوروس أيضًا خط سقف مائل، لذا فإن التصميم أنيق بشكل جيد كـ SUV كوبيه.





ولكن فى الحقيقة لم تحدد لامبورجيني أي خطط لتحويل أوروس إلى SUV كوبيه، وبالتالي فإن هذا التصميم التخيلي هو أقرب ما سنحصل عليه في الوقت الحالي، وفي حين تراجعت شعبية سيارات الـ SUV ذات الثلاثة أبواب مع انتهاء موديلات مثل رينج روفر إيفوك ذات الأبواب الثلاثة، فإن سيارات الـ SUV كوبيه أصبحت شعبية الآن.





وتعمل لامبورجيني على نسخة جديدة من أوروس، فقبل بضعة أشهر، قال جوني ليبرمان من موتور تريند أن العمل على نسخة عالية الأداء من سيارة الـ SUV الأولى من نوعها من لامبورجيني جارية بالفعل لمنافسة بنتلي بنتايجا سبيد بقوة أكبر من الطراز الحالي الذي ينتج 641 حصان و850 نيوتن.متر من عزم الدوران من محرك V8 سعة 4.0 لتر مزدوج التوربو.





وتتضمن التغييرات المتوقعة الأخرى مظهرًا خارجيًا أكثر عدوانية مع مآخذ هواء أكبر، ومصدات عضلية أكثر، وإطارات أكبر، بالإضافة إلى عوادم أكثر وضوحًا في الخلف، ومن المتوقع أيضًا اعتماد نسخة من نظام لامبورجيني أيرو النشط المستخدم في طرازي هوراكان بيرفورمانس وأفينتادورSVJ، بينما من المحتمل أن تحصل على مقاعد رياضية وتنجيد من الكانتارا.