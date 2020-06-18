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سيارات

لامبورجيني تمتنع عن حضور أي معارض

الخميس 18/يونيو/2020 - 05:56 ص
صدى البلد
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أماني نوار
من المعروف أن معارض السيارات كانت تحظى باهتمام الجميع قبل وباء الكورونا.. والآن فقد أعلنت لامبورجيني من طرفها عن عدم اهتماماتها بالمعارض بعد الآن.


وصرح رئيس قسم التسويق والتواصل للشركة بأن لامبورجيني قررت عدم حضور معارض السيارات بعد الآن لاعتقادنا بأهمية التواصل المباشر بيننا وبين المستهلك ومعارض السيارات لا تتسق مع فلسفة الشركة الجديدة.

وعلى الرغم من ذلك فإن لامبورجيني لن تتخلى عن فكرة الفعاليات بالكامل حيث ستشارك في مهرجان جودوود البريطاني للسعرة ومهرجان بيبل بيتش كونكورد الأمريكي . كما يمكن اعتبارهما معارض مصغرة للسيارات وقد رأينا عدة تدشينات رئيسية فيهم مؤخرًا.

يذكر أن تاريخ هذه الشركة العريقة بدأ بعد الحرب العالمية الثانية، عندما بدأ فيروتشو لامبورجيني في صنع المعدات الزراعية لإعادة بناء أوروبا بعد الحرب وظلت تعمل في مجال تصنيع المعدات الزراعية ولكن قرر بعدها فيروتشو لامبورجيني بناء سيارة خاصة لاستخدامه الشخصي.

كما أن فيروتشو لامبورجيني من مواليد برج الثور وكان ايضا مشجعا لرياضة مصارعة الثيران ولا يفوت مصارعة الا ويحضرها فقد كان مهتما بهذه الرياضة بشكل كبير ولذلك قرر استخدام رمز الثور كعلامة تجارية مميزة لسيارته و سماها جينها بأسماء الثيران من كثرة حبه لهم واهتمامه بمشاهدتهم.

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