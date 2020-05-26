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سيارات

لامبورجيني تطلق أول طابع رقمي

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 10:04 م
صدى البلد
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اماني نوار
أطلقت لامبورجيني في خطوة مميزة بالتعاون مع بتستامبس طابعا رقميا وذلك من خلال تطبيق تم تصميمه لابتكار وجمع الطوابع الرقمية  وتم تخصيص  هذا التعاون الاول لطراز هوراكات أيفو RWD. 


وتعتبر هذه الخطوة هي الاولي من نوعها حيث قامت لامبورجيني  بإطلاق اول طابع رقمي لهواه جمع الطوابع  ويعتبر هذا الطابع جزءا من سلسلة ذات موضوع معين يتمحور حول تاريخ الشركة التي يوجد مقرها في سانات اجاتا. 


ويتوفر هذا الطابع هوراكان  ايفو  RWD  بدءا من اليوم وذلك عبر تطبيق Bitstamps وسيتم إصداره بنسخة محدودة مرقَّمة من 20,000 قطعة.


كما يعتبر كل ختم قطعة رقمية مفردة وذلك لضمان تاريخها وفرادتها عبر تقنية البلوكتشين  كما يمكن شراء هذا الطابع وجمعه أو إعادة بيعه تماما .


أما لعشاق لامبورجيني سوف يحظون بفرصة الاستمتاع وذلك للحصول على الطوابع ومتابعة تطور مجموعاتهم عبر الألبوم الخاص  وذلك بالإضافة إلى التعرف على الطوابع التي لا يملكونها الآن  وذلك عبر تنزيل تطبيق Bitstamps من متجر Google Play Store، ومتجر Apple App Store، وعبر موقع Bitstamps.

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