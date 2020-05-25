لاول مرة .. لامبورجيني هوراكان Super Trofeo على الحلبة.. فيديو

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو قام عدد من المصورون التجسسيون بتصويره للسيارة لامبورجيني Super Trofeo وهى مبرزة عضلاتها على الحلبة.

وتظهر خلال الفيديو السيارة وهى مختلفة قليلًا عن هوراكان Super Trofeo الخارقة المخصصة للحلبات وخوض السباقات .

و يقترح بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعى والمحبين للسيارات الخارقة أنها قد تكون النسخة القانونية على الطرقات من السيارة والتي ستحمل اسم Super Trofeo Omologato.

وكما نشاهد تحمل السيارة إضافات بارزة من الكربون فايبر وعجلات رياضية وجناح خلفي ضخم، بالرغم من ذلك لم تعلن لامبورغيني عن أي شيء يتعلق بنسخة جديدة من هوراكان حديثًا.

جدير بالذكر أن لامبورجيني كشفت قبل أيام فقط عن أحدث فئة هوراكان، وما تزال الشركة تعمل على سيارة فائقة ننتظرها.