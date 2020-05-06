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سيارات

لامبورغيني تستأنف الإنتاج من جديد بعد أزمة كورونا

الأربعاء 06/مايو/2020 - 04:01 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلنت شركة لامبورغيني استئناف الإنتاج في مصنعها بعد أسابيع من التوقف التام بسبب أزمة الوباء العالمى الجديد فيروس كورونا المستجد كوفيد -19 .

تبدو عودة علامة الثور الهائج قوية حيث أعلنت الشركة عن تدشين سيارة خارقة جديدة قبل نهاية الأسبوع الحالي في 7 مايو.

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وقال Stefano Domenicali الرئيس التنفيذي لـ لامبورغيني في بيان للشركة “نحن مستعدون لإعادة التشغيل بطاقة كبيرة، ولكن أيضًا مع البروتوكولات الصارمة”.

لا تتوفر معلومات مؤكدة حول سيارة لامبورغيني الجديدة، يعتقد البعض أنها ستكون فئة هجينة من أوروس، ويحتمل أن تكون السيارة فائقة الأداء للحلبات.

وخلال الأيام القادمة من الممكن ان نسمع اخبار حول سيارة لامبورغيني الجديدة .

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