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اقتصاد

أسعار العملات العربية خلال تعاملات السبت

السبت 20/يونيو/2020 - 08:03 ص
عملات عربية
عملات عربية
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آمنة عبدالعظيم
ننشر أسعار الصرف لسلة العملات العربية المختلفة فى مقابل الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 20 يونيو 2020 وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلي المصري.

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه 4.20 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه 4.36 جنيه للشراء و4.41 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدينار الكويتى نحو 49.93 جنيه للشراء، و 52.70 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 41.62 جنيه للشراء 42.99 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدينار الأردنى 22.40 جنيه للشراء و22.84 جنيه للبيع.
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