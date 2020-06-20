أسعار العملات العربية خلال تعاملات السبت

ننشر أسعار الصرف لسلة العملات العربية المختلفة فى مقابل الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 20 يونيو 2020 وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلي المصري.





وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه 4.20 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع .





وبلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه 4.36 جنيه للشراء و4.41 جنيه للبيع.





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وسجل سعر الدينار الكويتى نحو 49.93 جنيه للشراء، و 52.70 جنيه للبيع.