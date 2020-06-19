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محافظات

بعد تلقيهم الرعاية .. تعافي 11 حالة جديدة من فيروس كورونا فى بني سويف

الجمعة 19/يونيو/2020 - 09:23 م
تعافى ١١ حالة جديدة
تعافى ١١ حالة جديدة
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محمد عبدالحليم
أعلنت مديرية الصحة عن تعافى ١١ حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد وخروجهم من مستشفى الفشن، وذلك عقب خضوعهم للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة. 

وأشار الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة إلى متابعة محافظ بنى سويف اللحظية لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التى قد تواجه المنظومة أولا بأول، مؤكدا على مواصلة الجهود التي تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، وأن المنظومة الصحية لا تدخر جهدا في الدفع بجهود الدولة في مجابهة تلك الأزمة. 

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من جانبه، أثنى الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف على الجهد المشرف الذى تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة فى ظل أزمة فيروس كورونا، مثمنا دور الطاقم الطبى بالمستشفى ، وكل مستشفيات المحافظة ، حيث يعمل الجميع بتفاني واخلاص ، ليضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب المهنى والوطنى. 

وتقدم السيد الدكتور وكيل الوزارة بالشكر الي الدكتور أحمد بغدادي مدير العلاجى والدكتور محمود حسين مدير المستشفيات والدكتور محمد عبد السلام مدير مستشفى الفشن المركزى على المتابعه المستمره للمستشفى على مدار الاسبوع الماضي. 

بعد تلقيهم الرعاية .. تعافي 11 حالة جديدة من فيروس كورونا فى بني سويف
بعد تلقيهم الرعاية .. تعافي 11 حالة جديدة من فيروس كورونا فى بني سويف
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