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تعليم

تركيب جميع بوابات التعقيم.. تعليم الفيوم تنهى الاستعدادات النهائية لامتحان الثانوية العامة

السبت 20/يونيو/2020 - 12:26 ص
الاستعدادات الاخيرة
الاستعدادات الاخيرة لأمتحانات الثانوية العامة
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الفيوم - نبيل أبو السعود

 

أنتهت مديرية التربية والتعليم بالفيوم من الاستعدادات الاخيرة  لأمتحانات الثانوية العامة بالمحافظة والتى تبدا يوم الاحد القادم  ، حيث تم   تركيب جميع بوابات التعقيم على مستوى جميع لجان الثانوية العامة وعددهم 43 لجنة على مستوى المحافظة، بكافة مراكزها المختلفة .

 

أعلن الدكتور محمد عبد الله وكيل مديرية التربية والتعليم بالفيوم بأنه تم  تعقيم وتطهير مركز توزيع الأسئلة يوميا، وكذلك التأكد من سلامة وتأمين مقر مركز التوزيع ، وتشكيل نوبتجية المبيت بالمركز.

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كما تسلمت مديرية التربية والتعليم كافة لجان الامتحانات  ، وتم تأمينها  ووضع  حراسة عليها  ، والانتهاء من وضع ارقام الجلوس على  دسكات الطلاب الذين سيتقدمون للامتحانات  يوم الاحد القادم .

كما أعدت مديرية أمن الفيوم  ، خطة امنية لتأمين جميع اللجان  ، بناء على توجيهات اللواء عادل الطحلاوى  ، حيث يقوم ضابط شرطة وعدد من الامناء بتأمين كل لجنة امتحانات  ، من بداية عقد الامتحان حتى مغادرة أخر طالب ومراقب باللجان .

تركيب جميع بوابات التعقيم.. تعليم الفيوم تنهى الاستعدادات النهائية لامتحان الثانوية العامة
تركيب جميع بوابات التعقيم.. تعليم الفيوم تنهى الاستعدادات النهائية لامتحان الثانوية العامة
تركيب جميع بوابات التعقيم.. تعليم الفيوم تنهى الاستعدادات النهائية لامتحان الثانوية العامة
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