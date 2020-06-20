تركيب جميع بوابات التعقيم.. تعليم الفيوم تنهى الاستعدادات النهائية لامتحان الثانوية العامة

أنتهت مديرية
التربية والتعليم بالفيوم من الاستعدادات الاخيرة
لأمتحانات الثانوية العامة بالمحافظة
والتى تبدا يوم الاحد القادم ، حيث تم تركيب جميع
بوابات التعقيم على مستوى جميع لجان الثانوية العامة وعددهم 43 لجنة على مستوى المحافظة،
بكافة مراكزها المختلفة .
أعلن الدكتور محمد عبد الله وكيل مديرية
التربية والتعليم بالفيوم بأنه تم تعقيم وتطهير مركز توزيع الأسئلة يوميا،
وكذلك التأكد من سلامة وتأمين مقر مركز التوزيع ، وتشكيل نوبتجية المبيت بالمركز.
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كما تسلمت مديرية التربية والتعليم كافة لجان
الامتحانات ، وتم تأمينها ووضع
حراسة عليها ، والانتهاء من وضع
ارقام الجلوس على دسكات الطلاب الذين
سيتقدمون للامتحانات يوم الاحد القادم .
كما أعدت مديرية أمن الفيوم ، خطة امنية لتأمين جميع اللجان ، بناء على توجيهات اللواء عادل الطحلاوى ، حيث يقوم ضابط شرطة وعدد من الامناء بتأمين كل لجنة امتحانات ، من بداية عقد الامتحان حتى مغادرة أخر طالب ومراقب باللجان .