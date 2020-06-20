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فن

هند صبري تتصدر تويتر.. تفاصيل

السبت 20/يونيو/2020 - 09:40 ص
هند صبري
هند صبري
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آيه عاطف
تصدرت الفنانة هند صبري، تريند "تويتر" خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بسبب حديث الجمهور عن أعمالها وأبرز أدوارها الفنية.

وكانت هند صبري، قد شاركت جمهورها صورًا جديدة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" 

والصور من كواليس فيلم الجزيرة ،كما كتبت عليها معلقة :"اى جزء احببتم اكثر ؟ الجزيرة ١-الجزيرة ٢"

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الجزيرة هو فيلم حركة وسيرة ذاتية مصري من إخراج شريف عرفة، وتأليف محمد دياب، وبطولة كل من أحمد السقا، وهند صبري، وخالد الصاوي ومحمود ياسين

أحداث الفيلم حقيقية وهي مستوحاة من قصة عزت حنفي والذي هو تاجر مخدرات وأسلحة أسيوطي كان متحالف مع الحكومة من أجل القضاء على الإرهابيين في مصر، لكن يتطور الوضع ويخرج الموضوع عن السيطرة وتنقلب الحكومة والشرطة عليه.
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