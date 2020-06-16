هند صبري أفضل ممثلة.. تعرف على الترشيحات النهائية لجوائز النقاد للأفلام العربية

أعلنت الإعلامية ريا أبي راشد، عن قائمة الترشيحات النهائية لـجوائز النقاد للأفلام العربية، وهو الحدث الفريد من نوعه في العالم العربي الذي ينظمه مركز السينما العربية، ويشارك في لجنة التحكيم الخاصة به141 ناقدًا من 57 دولة يشاهدون الأفلام العربية التي تم إنتاجها خلال 2019 عبر موقع Festival Scope ويقومون بالتصويت للأفضل في فئات الجوائز.





ومن المقرر الإعلان عن الفائزين بجوائز النقاد للأفلام العربية خلال النسخة المقبلة من سوق مهرجان كان الافتراضي (من 22 إلى 26 يونيو).





واتفق مركز السينما العربية مع الناقدة والإعلامية ديبورا يانغ (هوليوود ريبورتر) على أن تتولى منصب مديرة جوائز النقاد للأفلام العربية، وهي ناقدة ومؤلفة ومديرة مهرجانات أميركية تعيش في إيطاليا. وتخرجت مع مرتبة الشرف في كلية ويليزلي، وحصلت على الماجستير في الدراسات السينمائية. وعملت يانغ كمدير فني لـمهرجان تاورمينا السينمائي لمدة 5 سنوات، قبل أن تصبح ناقدة سينمائية دولية في هوليوود ريبورتر، وقد كرمها مركز السينما العربية العام الماضي بمنحها جائزة الإنجاز النقدي.





ويقول علاء كركوتي وماهر دياب الشريكان المؤسسان في مركز السينما العربية: "فخورون باستمرار جوائز النقاد للأفلام العربية للسنة الرابعة، بالرغم من أننا لن نتمكن من إقامتها في مدينة كان مثل كل عام، ولكن على الرغم من ذلك ستكون الفعاليات ضمن أنشطة سوق مهرجان كان الافتراضي".





وأضاف كركوتي ودياب "بالطبع نرحب بمديرة جوائز النقاد الجديدة ديبورا يانغ، التي تعد واحدة من أهم النقاد السينمائيين في العالم، وتتابع السينما العربية بشغف كبير منذ زمن طويل، وسوف تتولى يانغ هذه المهام لمدة عامين، ضمن تقليد تنتقل من خلاله مسؤولية الإدارة إلى أحد أعضاء لجنة تحكيم الجوائز كل عامين، كما نشكر الإعلامية ريا أبي راشد التي أضافت شيئًا خاصًا جدًا بإعلانها لترشيحات جوائز النقاد للأفلام العربية هذا العام"





من جانبها قالت الناقدة ديبورا يانغ مديرة جوائز النقاد للأفلام العربية "شرف لي أن يتم ترشيحي لألعب دورًا ضمن جوائز النقاد للأفلام العربية، وبداية العمل تبدو قوية مع 141 ناقدًا يقومون بالتصويت من أجل تسليط الضوء للجمهور والمحترفين في كل أنحاء العالم، على أهم وأفضل الأفلام العربية في العام. أتمنى أن أساهم في أن تؤدي الجوائز المرموقة التي يقدمها مركز السينما العربية، دورها كما يجب".





وجاءت الترشيحات كالتالي:

أفضل فيلم وثائقي

143 طريق الصحراء | إخراج: حسن فرحاني | الجزائر

الحديث عن الأشجار | إخراج: صهيب قسم الباري | السودان

من أجل سما | إخراج: وعد الخطيب وإدوارد واتس | سوريا







أفضل ممثلة

لبنى عزبال | آدم | المغرب

نسرين الراضي | آدم | المغرب

هند صبري | نورا تحلم | تونس







أفضل ممثل

إيليا سليمان | إن شئت كما في السماء | فلسطين

سامي بو عجيلة | بيك نعيش | تونس

عبد الله منياوي | طلامس | مصر







أفضل سيناريو

أمجد أبو العلاء ويوسف إبراهيم | ستموت في العشرين | السودان

إيليا سليمان | إن شئت كما في السماء | فلسطين

مهدي البرصاوي | بيك نعيش | تونس







أفضل مخرج

إيليا سليمان | إن شئت كما في السماء | فلسطين

علاء الدين سليم | طلامس | تونس

مريم توزاني | آدم | المغرب







أفضل فيلم روائي

آدم | إخراج: مريم توزاني | المغرب

إن شئت كما في السماء | إخراج: إيليا سليمان | فلسطين

ستموت في العشرين | إخراج: أمجد أبو العلاء | السودان





يشار إلى أن جوائز النقاد للأفلام العربية انطلقت في نسختها الأولى على هامش فاعليات الدورة الـ70 من مهرجان كان السينمائي، وتمنح الجوائز لأفضل إنجازات السينما العربية سنويًا في فئات أفضل فيلم روائي ووثائقي ومخرج ومؤلف وممثلة وممثل، وتضم لجنة تحكيم الجوائز هذا العام 142 من أبرز النقاد العرب والأجانب ينتمون إلى 57 دولة بأنحاء العالم، وهو ما يحدث لأول مرة في تاريخ السينما العربية.





ووقع الاختيار على القائمة النهائية المرشحة للجوائز وفقًا لمعايير تضمنت أن تكون الأفلام قد عرضت لأول مرة دوليًا في مهرجانات سينمائية دولية خارج العالم العربي خلال عام 2019، وأن تكون إحدى جهات الإنتاج عربية (أيًا كانت نسبة وشكل مشاركتها بالفيلم)، بالإضافة إلى أن تكون الأفلام طويلة (روائية أو وثائقية).