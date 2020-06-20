مؤسسو مسابقة هاكاثون اونلاين أسهل: نقدم تحديين لعرض ابتكارات الشباب فى الأسواق

قالت ماري شريف مديرة مؤسسة سييد ستارز مصر، والتي تنظم مسابقة “هاكاثون اونلاين أسهل” لدعم الشباب رواد الأعمال وعرض ابتكاراتهم فى الأسواق ، إن المبادر تقوم بتشجيع المهتمين بريادة الأعمال الاجتماعية في مصر لإيجاد حلول من خلال حملة ومسابقة “هاكاثون اونلاين أسهل”، حيث تم تحديد اثنين من التحديات المجتمعية، التي على المتسابقين حلها من خلال أفكار مشاريع كاملة غايتها الشمول الرقمي والمالي في المجتمعات المهمشة والقطاع غير ارسمي، وايضًا من خلال جائزة قدرها 200000 جنيه للتمويل .









وأشارت "شريف" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، إلى أن المسابقة احتضان تابع لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوچيا، تضمن سيد ستارز تنفيذ المشاريع الثلاث الاوائل على ارض الواقع، وإحداث تغيير حقيقي وملموس في واقع تلك المجتمعات المنسية، حيث انها ان لم تواكب التحول الرقمي السريع المدفوع بالكورونا الان، سوف تتخلف عن العالم اجمع ويصبح إدماجها والارتقاء بمستوى المعيشة بها اصعب واكثر تعقيدًا.





وأوضحت أنه من خلال المسابقة يتم تسهيل البحث عن حلول عملية قابلة للتنفيذ، حددت سيد ستارز التحديين الآتيين، التحدي ( أ ) يهدف إلى مساعدة التجار في الأسواق الشعبية كالعتبة والموسكي في التحول الرقمي وعرض منتجاتهم للبيع “أونلاين”.





وتابعت: " أما التحدي ( ب ) فغرضه مساعدة المزارعين والمنتجين في القرى والمناطق الريفية في تسويق منتجاتهم بطريقة مناسبة لإبراز قيمتها الحقيقية وعرضها على قاعدة أكبر من المستهلكين خارج حدود قراهم، مما سوف يؤدي لزيادة دخلهم ورفع مستوى معيشتهم".





وأكدت أنها تشارك في تنظيم المسابقة البرنامج العالمي للغذاء للأمم المتحدة والعديد من الشركات التي سوف تعرض خدماتها للشركات الناشئة الفائزة، كما تتيح المسابقة لكل الفرق المشتركة العمل على خطط العمل الخاصة بمشاريعهم بمساعدة الخبراء وورش العمل المقدمة في الهاكاثون، وايضًا التعرف على عالم ريادة الأعمال فى مصر وانشاء شبكة علاقات به لتسهيل تنفيذ مشاريعهم في المستقبل.



