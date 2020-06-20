سرت مرة أخرى.. تركيا تشترط وقف إطلاق النار بانسحاب الجيش الليبي من المدينة

وضعت تركيا شرطا لقبول وقف إطلاق النار في ليبيا، وأوضحت أنها تشترط على الجيش الليبي أن ينسحب من سرت لوقف إطلاق النار، واعتبرت تركيا أن مساندة فرنسا للجيش الوطني الليبي تهدد أمن الناتو.





وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد كشف عن أطماعه في مدينة سرت الليبية، وقال عن المدينة التي شهدت مسقط الزعيم الليبي، معمر القذافي، إن الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق تواصل العمل من أجل السيطرة على مدينة سرت، نظرا لأن مدينة سرت ومحيطها غنية بوجود آبار البترول، بعد ذلك ستكون العمليات أكثر سهولة، لكن وجود آبار النفط والغاز يجعل العمليات حساسة، مشيرا إلى أن الرغبة في السيطرة على قاعدة الجفرة مستمرة أيضا.





وتشكل مدينة سرت أهمية استراتيجية نظرا لموقعها على البحر المتوسط، واحتواءها على قاعدة بحرية وأخرى جوية. ونطرا لأن خليج سرت يقسم ليبيا إلى نصفين، فإن السيطرة عليها تجعل المسيطرة يتحكم في مداخل الجنوب والشرق، بالإضافة إلى السيطرة على الحقول النفطية، سواء من ناحية الإنتاج أو من ناحية التصدير، وهو ما يجعل المدينة أيضا بوابة للهلال النفطي الليبي.





وتمثل مدينة سرت أهمية كبيرة بالنسبة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، الذي صد أكثر من هجوم للميلشيات التركية عليها، حيث أنها تتيح له التحكم في مداخل الجنوب والشرق، كما أنها تمثل نقطة سوداء بالنسبة لقوات السراج، حيث أنها من أول المناطق التي تخسرها، كما أنها كانت معقلا للجماعات الإرهابية قبل أن يسيطر عليها الجيش الليبي.



