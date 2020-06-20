ثابتون على القسم.. قائد المنطقة الغربية العسكرية: جاهزون لردع من تسول له نفسه المساس بأمن مصر.. فيديو

قال قائد المنطقة الغربية العسكرية، إن «قواتنا المسلحة بالمنطقة الغربية العسكرية حماة الاتجاه الاستراتيجى الشمالى الغربى يصطف رجالها بكل شموخ وكبرياء مؤكدين ولاءهم لله والوطن».





وأكد خلال كلمته بالجولة التفقدية للرئيس عبد الفتاح السيسى للوحدات المقاتلة لـ القوات الجوية، أن «رجال المنطقة الغربية العسكرية ثابتون على القسم الذين أقسموه بأن يكونوا دائما على أعلى درجات الكفاءة والجاهزية القتالية».





وأشار قائد المنطقة الغربية العسكرية إلى أن رجال المنطقة يؤكدون دائما امتلاكهم العزيمة والإصرار فى هذه الفترة الهامة والحاسمة من تاريخ الوطن بتنفيذ كافة المهام التدريبية بكفاءة عالية.





وأوضح أنهم جاهزون لردع من تسول له نفسه المساس بأمن مصر القومى ويبذلون كافة التضحيات فى تحقيق الأمن القومى المصرى .





يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تفقد اليوم، السبت، الوحدات المقاتلة للقوات الجوية بالمنطقة الغربية العسكرية.