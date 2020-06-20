السيسي: القوات المسلحة قادرة على حماية أرض ومقدرات الوطن أمام جميع التحديات ..فيديو

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، التحية إلى رجال القوات المسلحة، قائلًا "أقدر جهودكم المشتركة لحماية البوابة الغربية لأمننا القومي، والأزمة الليبية خير شاهد على صمود مصر".





وأضاف السيسى أثناء كلمته بعد تفقده قوات المنطقة الغربية العسكرية، أنه يجب التحذير من مخاطر وتهديدات تصاعدية بالمنطقة، وكان ولا زال الحرص المصرى منذ البداية على دعم جهود المبذولة للوصول إلى تسوية شاملة ليبية تتوافق مع خيارات الأشقاء فى ليبيا، وتوحيد المؤسسات الوطنية وخاصة العسكرية.





وتابع الرئيس، أن الأمن الليبي يعد جزءا لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة قادرة على حماية أرض ومقدرات الوطن أمام جميع التحديات.