السيسي: الشعب الليبي يتعرض لعدوان يشنه بعض المرتزقة لتحقيق أهداف توسعية على حساب سيادة الدول

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه رغم الترحيب من القوى الليبية لـ "إعلان القاهرة"، فإن سيطرة القوى الليبية الداعمة للمتطرفين لم تسمح بتنفيذ قرار وقف النار، بل سمحت بخرق القوانين واستخدام السلاح وتوجيه رسائل عدائية إلى الأطراف الأخرى.





وأضاف الرئيس السيسي، أثناء تفقده عناصر المنطقة الغربية بمنطقة سيدي براني، أن مصر حريصة على مصلحة الشعب الليبي الشقيق؛ في ظل وجود استعداد كامل من القوى الخارجية الأخرى للاعتداء المباشر على الشعب الليبي.





وأشار الرئيس السيسي، إلى أن مصر تقف اليوم أمام مرحلة فارقة في وجه تهديدات مباشرة تتطلب التكاتف والتعاون مع الشعب الليبي لحمايتهم من العدوان الذي يشنه بعض المرتزقة لتحقيق أهداف توسعية على حساب سيادة الدول العربية.





وأوضح الرئيس السيسي، أن أي موقف مصري تجاه دولة ليبيا باتت توافق عليه القوى الدولية، مشيرا إلى أن الدولة تسعى لحقن دماء الشعب الليبي ووقف إطلاق النار على الحدود الغربية والبقاء على القوى الشرعية الليبية الوحيدة الآن.