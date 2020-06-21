صحة البرلمان: عرض قانون التجارب السريرية على الجلسة العامة قريبا

قال النائب سامى المشد ، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان أن البرلمان إستجاب للملاحظات التى أدخلت على قانون التجارب السريرية وتم تلافيها من خلال لجنة خاصة بالبرلمان ، ومن المقرر أن يعرض على الجلسة العامة للبرلمان للتصويت عليها قريبا.
وأشار المشد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن لجنة الصحة بالبرلمان تنتظر إرسال مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إجراء تعديلات على قانون المهن الطبية ، وذلك لمناقشته.
وكان قد رفع الدكتور علي عبد العال، الجلسة العامة للبرلمان، يوم الأربعاء الماضى على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة يوم ٥ يوليو المقبل.
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة ، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد.
كما رفض المجلس طلب النائب العام برفع الحصانة عن النائب إلهامي عجينة في واقعة مستشفى شربين.