صحة البرلمان: عرض قانون التجارب السريرية على الجلسة العامة قريبا

قال النائب سامى المشد ، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان أن البرلمان إستجاب للملاحظات التى أدخلت على قانون التجارب السريرية وتم تلافيها من خلال لجنة خاصة بالبرلمان ، ومن المقرر أن يعرض على الجلسة العامة للبرلمان للتصويت عليها قريبا.





وأشار المشد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن لجنة الصحة بالبرلمان تنتظر إرسال مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إجراء تعديلات على قانون المهن الطبية ، وذلك لمناقشته.