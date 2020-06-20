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تعليم

تعليم الوادي الجديد تنهي الاستعدادات لاستقبال ماراثون الثانوية العامة

السبت 20/يونيو/2020 - 05:27 م
بوابات تعقيم
بوابات تعقيم
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منصور ابوالعلمين
أعلنت مديرية التربية والتعليم في الوادي الجديد، عن إنهاء استعدادات انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة في 12 لجنة موزعة على مراكز المحافظة الخمسة.

وأكد صلاح مرغني وكيل وزارة التربية والتعليم في الوادي الجديد، أن مركز الخارجة به 5 لجان ومقرها مدارس (الخارجة الثانوية بنين – نجيب محفوظ الثانوية بنات – ناصر الإعدادية – المروة الإعدادية – الشعراوي للتعليم الأساسي)، أما مركز الداخلة به 4 لجان بمدارس (المنسي العسكرية – موط الثانوية بنات – نجيب محفوظ للتعليم الأساسي-موط الابتدائي الجديدة)، وفي مركز بلاط مدرسة بلاط الثانوية المشتركة، وفي مركز الفرافرة مدرسة الفرافرة الثانوية، وفي مركز باريس بمقر مدرسة باريس للتعليم الأساسي.

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وأضاف صلاح، أنه جرى تجهيز 12 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية الخمسة ولجنتين لطلبة (التربية الخاصة "الصم وضعاف السمع ") لشهادة الدبلوم للعام الدراسي٢٠٢٠ أحدهما بإدارة الخارجة التعليمية والثانية بإدارة الداخلة التعليمية.

وأضاف أن هذا العام يشهد دخول 1803 طلاب وطالبات الاختبارات من النظاميين بإجمالي 1941 طالبًا وطالبة، وتضم اللجنة الواحدة 14 طالبًا وتضم إدارة الخارجة التعليمية 5 لجان بإجمالي 227 طالبًا وطالبة، وإدارة الداخلة تضم 4 لجان بإجمالي 127 طالبًا وطالبة، بينما توجد لجنة واحدة فقط في كل من مراكز بلاط وباريس والفرافرة.

ولفت صلاح، إلى أنه ولأول مرة ستقام غرف متابعة فرعية للامتحانات بكل إدارة تعليمية، خلال امتحانات الثانوية العامة، وسيجري ربطها مع الوزارة، لمتابعة سير العملية الإمتحانية بواقع 5 غرف عمليات في كل إدارة تعليمية من الإدارة الخمس على مستوى المراكز الإدارية " الخارجة – الداخلة – الفرافرة – بلاط-باريس" بالإضافة إلى غرفة مركزية بديوان عام المديرية بإجمالي 6 غرف عمليات.

تعليم الوادي الجديد تنهي الاستعدادات لاستقبال ماراثون الثانوية العامة
تعليم الوادي الجديد تنهي الاستعدادات لاستقبال ماراثون الثانوية العامة
تعليم الوادي الجديد تنهي الاستعدادات لاستقبال ماراثون الثانوية العامة
تعليم الوادي الجديد تنهي الاستعدادات لاستقبال ماراثون الثانوية العامة
تعليم الوادي الجديد تنهي الاستعدادات لاستقبال ماراثون الثانوية العامة
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