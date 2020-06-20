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حوادث

مد أجل الحكم على المتهمين بالاستيلاء على 2 مليون جنيه من أحد البنوك

السبت 20/يونيو/2020 - 05:26 م
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
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رامي المهدي
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، مد اجل الحكم على 4 متهمين بالاستيلاء على مبلغ 2 مليون و874 ألفا و600 دولار، من أموال أحد البنوك لجلسة 23 يونيو. 

أسندت النيابة للمتهمين  موظفة بأحد البنوك، و"أ.م"، موظف بالبنك، و"ر.م" رجل أعمال، و"ع.أ" صاحب مكتب تخليص جمركى، تهمة بصفتهم موظفين عموميين "الأولى مدير إدارة العمليات المصرفية بالبنك، والثانى عداد بالبنك"، سهلا بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عملهما، بأن سهلا للمتهمين الثالث والرابع وأخر مجهول الاستيلاء على المبالغ النقدية المملوكة للبنك جهة عملهما والبالغ مقدارها 2 مليون و874 ألفا و600 دولار، من الأموال المودعة بحساب عملاء البنك المبينة أسمائهم بالتحقيقات.


أوضح أمر الإحالة أن المتهمة الأولى قامت بقبول طلبات تحويل هذه المبالغ المالية من حسابات عملاء البنك الصحيحة وإيداعها بحسابات وهمية بأسماء مزورة لهذا الغرض باسم المتهم الرابع، وباسم آخر وهمى، وتمكينها والمتهم الثانى للمتهم الثالث والرابع والمجهول من إعادة سحبها من تلك الحسابات الوهمية، مما مكنهم من الاستيلاء على تلك المبالغ لأنفسهم بنية التملك على النحو المبين بالتحقيقات.

أكمل أمر الإحالة أن المتهمين قاموا بتزوير محررات رسمية، وهى محررات لإحدى الشركات المساهمة ومحررات عرفية، واستعمالها فيما زورت من أجله.

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