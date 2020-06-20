الإعلان عن توصيات ورشة تقييم الأداء لتطوير العملية التعليمية بجامعة طنطا

أوصت ورشة العمل الثانية التى نظمها مركز القياس والتقويم بجامعة طنطا اليوم بعنوان: "استراتيجيات تقييم الأداء وتصميم نموذج التقييم"، بضرورة التوسع في استخدام استراتيجيات تقييم الأداء من أجل تجويد عملية التقييم مما سيكون له الأثر الأكبر في تطوير العملية التعليمية بالجامعة، مع ضرورة عقد المزيد من ورش العمل والدورات التدريبية في مجالات التقييم مع مراعاة عقد ورش عمل متخصصة تتناسب مع نوعية البرامج الدراسية وكليات الجامعة باختلاف تخصصاتها.









صرح بذلك الدكتور طارق فايد مدير مركز القياس والتقويم بجامعة طنطا . وأضاف أن الورشة تقام تحت رعاية الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.





من جانبه أوضح الدكتور محمد حسنين الأستاذ بكلية الطب جامعة طنطا، أن الورشة تضمنت التعريف باستراتيجية تقييم الاداء وأهم المهام المرتبطة به والتمييز بين تقييم الأداء والتقييم التقليدي وأهمية التوسع في تطبيقه، كونه يتناسب مع المهارات والكفايات العليا للبرامج الدراسية والتي تكون أقرب للمواقف الحياتية للطالب بعد تخرجه.





وأضاف د. حسنين أن الورشة تناولت الأدوات المختلفة لتقييم أداء الطلاب كقوائم الرصد وسلم التقدير، وسلم التقييم اللفظي(Rubric) وغيرها من الأدوات المستخدمة في تقييم الأداء. جاء ذلك خلال مشاركته في إلقاء المحاضرة عبر الفيديو كونفرانس من المملكة العربية السعودية.



