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رياضة

تقارير: حمزة المثلوثي ينضم إلى الزمالك عقب معسكر منتخب تونس وعودة الطيران

السبت 20/يونيو/2020 - 08:08 م
صدى البلد
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ملك موسي
كشفت الصحيفه "الصحافة" التونسية عن موعد إنضمام اللاعب الدولي التونسي حمزة المثلوثي إلي صفوف نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.
واكدت الصحيفه ان اللاعب قد ينضم إلي صفوف نادي الزمالك ويشارك معهم في التدريبات بعد الإنتهاء من فترة معسكر التدريب مع منتخب تونس المقام حاليًا.
واضافت الصحيفة ان المثلوثي ينتهي عقدة مع نادي الصفاقسي في نهاية الشهر الحالي وهذا ما يجعل رغبة اللاعب ان ينضم مباشرة إلي نادي الزمالك عقب إنتهائه من المعسكر رفقه منتخب بلاده
يأتي هذا  حال عودة حركة الطيران من جديد وفتح المجال الجوي في مصر وتونس.
واشارت بعض التقارير الصحفية سابقا الى انتقال اللاعب حمزة المثلوثي إلي نادي الزمالك في صفقة إنتقال حر، لكن لم تعلن إدارة النادي الأبيض عن الصفقة رسميا حتي الآن.
ويشغل حمزة المثلوثي مركز الظهير الأيمن ويلعب احيانا في مركز وسط الميدان.
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