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مرأة

في 30 دقيقة .. 3 حيل سحرية تخلصك من الصداع

الأحد 21/يونيو/2020 - 02:01 ص
علاج طبيعي للصداع
علاج طبيعي للصداع فى ٣٠ دقيقة
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أسماء عبد الحفيظ

 

الصداع حالة شائعة يتعامل معها الكثير من الناس بشكل يومي.

توجد عدة أنواع من الصداع ، والصداع الناتج عن التوتر هو الأكثر شيوعًا. الصداع العنقودي مؤلم ويحدث في مجموعات أو "عناقيد" ، بينما الصداع النصفي هو نوع من الصداع المعتدل إلى الشديد، على الرغم من أن العديد من الأدوية تستهدف تخفيف أعراض الصداع ، إلا أنه يوجد أيضًا عدد من العلاجات الطبيعية الفعالة.
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إليك ٣ أنواع من العلاجً المنزليًة الفعاله للتخلص من الصداع بشكل طبيعي، وفقا لما نشره موقع هيلث.

1. شرب الماء
قد يؤدي عدم كفاية الترطيب إلى الإصابة بصداع.

في الواقع ، أثبتت الدراسات أن الجفاف المزمن هو سبب شائع لصداع التوتر والصداع النصفي .

لحسن الحظ ، ثبت أن مياه الشرب تخفف من أعراض الصداع لدى معظم الأشخاص المصابين بالجفاف في غضون 30 دقيقة إلى ثلاث ساعات.

والأكثر من ذلك ، أن الجفاف يمكن أن يضعف التركيز ويسبب التهيج ، مما يجعل أعراضك تبدو أسوأ.

للمساعدة في تجنب الصداع الناتج عن الجفاف ، ركز على شرب كمية كافية من الماء طوال اليوم وتناول الأطعمة الغنية بالماء .


2. خذ بعض المغنيسيوم
المغنيسيوم هو معدن مهم ضروري لوظائف لا تعد ولا تحصى في الجسم ، بما في ذلك التحكم في نسبة السكر في الدم وانتقال الأعصاب.

ومن المثير للاهتمام أن المغنيسيوم أثبت أنه علاج آمن وفعال للصداع.

تشير الدلائل إلى أن نقص المغنيسيوم أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي المتكرر ، مقارنة مع أولئك الذين لا يعانون.

أظهرت الدراسات أن العلاج بـ 600 مجم من سيترات المغنيسيوم عن طريق الفم يوميًا ساعد على تقليل تكرار وشدة الصداع النصفي .

ومع ذلك ، يمكن أن يسبب تناول مكملات المغنيسيوم آثارًا جانبية في الجهاز الهضمي مثل الإسهال لدى بعض الأشخاص ، لذلك من الأفضل البدء بجرعة أصغر عند علاج أعراض الصداع.


3. استخدم الزيوت العطرية

الزيوت الأساسية هي سوائل مركزة للغاية تحتوي على مركبات عطرية من مجموعة متنوعة من النباتات.

لديهم العديد من الفوائد العلاجية وغالبًا ما يتم استخدامها موضعيًا ، على الرغم من أنه يمكن تناول بعضها.

زيوت النعناع واللافندر الأساسية مفيدة بشكل خاص عندما يكون لديك صداع.

ثبت أن تطبيق زيت النعناع العطري على المعابد يقلل من أعراض صداع التوتر .

وفي الوقت نفسه ، يعد زيت اللافندر فعالًا للغاية في الحد من آلام الصداع النصفي والأعراض المرتبطة به عند وضعه على الشفة العليا واستنشاقه، يمكنك شراء زيت النعناع و زيت اللافندر من العطار

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