صداع 24 ساعة.. سيدة تبلغ الشرطة عن جارتها بسبب البكاء المستمر لرضيعها.. صور

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وحسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، فإن السيدة الثلاثينية قررت أن تغير منزلها وتنقل حياتها هي وأبنائها إلى منزل آخر، إلا أنها لم تضع في اعتبارها أن أطفالها قد يضعونها في موقف محرج بمنزلهم الجديد .





فبعد أسابيع قليلة من سكن السيدة في منزلها الجديد؛ وجدت ضابطا يقرع الباب في صباح الاسبوع الماضي، ومعه إنذار بالاستدعاء في مركز الشرطة؛ بتهمة ازعاج السكان.





ووفقا لما قاله الضابط، فإن إحدى جيرانها قدمت شكوى في مركز الشرطة ، تفيد بأنها تشعر بالضيق والصداع المستمر على مدار 24 ساعة؛ بسبب البكاء الهيستيري لابن جارتها البالغ من العمر 16 أسبوعا.





وشعرت السيدة الثلاثينية بحرج شديد بعد تسلمها الإنذار، وأكدت للضابط أنها ستحاول تهدئة أبنائها والمحافظة على سلامة وهدوء المنطقة، وتعهدت بعدم إزعاج جيرانها.

فوجئت سيدة بالغة من العمر 30 عاما، بضابط شرطة يقرع بابها؛ ليعطيها إنذارا بالاستدعاء إلى قسم الشرطةبسبب إزعاجها للجيران .