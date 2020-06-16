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توك شو

طبيب: 80% من مصابي فيروس كورونا يعانون من صداع ودوخة ..فيديو

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 04:37 م
كورونا
كورونا
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البهي عمرو
قال الدكتور أحمد شكر، أخصائى الباطنة والحميات، إن فيروس كورونا يأخذ أكثر من حجمه، موضحًا أن 80% من المواطنين المصابين بفيروس كورونا يعانون من صداع ودوخة فقط.

وأضاف أحمد شكر، في حواره التلفزيوني ببرنامج "مع الناس" المذاع على قناة "الحدث اليوم" تقديم الإعلامية بسمة إبراهيم، أن أى شخص يعانى من ارتفاع فى درجات الحرارة أو من نزلة معوية أو أى عرض من أعراض كورونا عليه أن يقوم بعمل تحاليل.

وأشار أحمد شكر، إلى أن هناك بعض الأشخاص يعتقدون أن فيروس كورونا من أعراضه وجود "كحة" فقط، وهذا أمر غير صحيح، مؤكدًا "الأشعة المقطعية مهمة قبل إجراء المسحة".

ولفت أحمد شكر، إلى أن المواطن عليه أن يقوم بعمل مسحة بعد أن يقوم بعمل أشعة مقطعية على الصدر ويثبت وجود فيروس كورونا.

وأوضح أحمد شكر، أن هناك مشكلة فى الشارع المصري منها "هناك مريض يعانى من مشكلة مزمنة من أزمة كورونا، ويرفض دخول المستشفى للحصول على علاج، وهناك مريض آخر يعانى من أعراض خفيفة، ويصطحب معه 35 شخصا للدخول إلى المستشفى بالقوة".

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