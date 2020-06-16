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توك شو

هل مرضى الأورام أكثر عرضة لـ كورونا من غيرهم؟ .. أستاذ طب الأورام يجيب

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 04:19 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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هاجر إبراهيم
قال الدكتور أحمد البسطاويسي، مدير مركز الأبحاث وأستاذ طب الأورام بالمعهد القومى للأورام جامعة القاهرة: إن سرطان الثدى منتشر فى مصر والعالم، مشيرا إلى أن النسبة العالمية لحدوث أمراض الثدى هى من 1:8، أى من الممكن ان تتعرض لها سيدة من ضمن 8 سيدات.

وأضاف "البسطاويسي" خلال حواره ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن سرطان الثدى من أعلى أنواع السرطانات المنتشرة فى مصر، موضحا أن نسبة سرطان الثدى تزيد عند وجود اى عامل من عوامل الجينية أو المهيئة لأورام الثدى.

وتابع أن جميع الأشخاص معرضين للإصابة بالفيروس، إلا أن مرضى الأورام بوجه عام ومرضى سرطان الثدى بشكل خاص هم أكثر عرضى بالإصابة بفيروس كورونا بسبب المرض أو الأدوية التى يتناولوها.

وأكد أن السبب الأكبر لجعل مرضى الأورام يصابوا بالفيروس هو وجود المسار الإكلينيكى للمرض أعلى من الناس التى لا يوجد لديها تلك الأمراض، لافتا إلى ان الهدف الرئيسي هو تقليل الضغط على النظام الصحى، لذللك تم تطبيق بذهاب فقط من تكون حالتهم خطرة بما لا يتعارض مع مصلحة المرضى والنتائج العلاجية.

وأشار إلى انه عند حدوث تأخير فى تشخيص الأورام أو فى التباعد بين فترات العلاج وبعضها شيكون له تأثير ، ولكن سيتم محاول الموازنة بين قدرة النظام الصحى على السيطرة على الأجهزة وبين مصلحة مرضى الأورام ومتابعة العلاج بشكل جيد.
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