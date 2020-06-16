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توك شو

أستاذ مناعة: فيروس كورونا لم يعد بالشراسة التي كان عليها في البدايات.. فيديو

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 04:20 م
كورونا
كورونا
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عادل نصار
علق الدكتور عبد الهادي مصباح، أستاذ المناعة والتحاليل الطبية، على تسجيل مصر أعلى حصيلة وفيات وإصابة 1691 شخصا بفيروس كورونا المستجد، قائلا "نحن في مرحلة الصعود في منحنى الفيروس، ولم نصل لمرحلة الثبات بعد".

وأضاف مصباح، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الآن"، المذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الثلاثاء، أن ارتفاع الإصابات يرجع سببه إلى عدم الاهتمام بالتعليمات الوقائية في آخر شهر رمضان وعيد الفطر المبارك. 

وألمح أستاذ المناعة والتحاليل الطبية، إلى أن سلوك المواطنين كان له دور كبير في انتشار الفيروس.

وفي السياق نفسه، أشار أستاذ المناعة والتحاليل الطبية، إلى أن فيروس كورونا المستجد لم يعد بالشراسة التي كان عليها في البدايات، مؤكدا أن الآراء كثيرة جدا بين الأطباء والعلماء في الفترة الأخيرة بشأن فيروس كورونا.

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