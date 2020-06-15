نتوقع بقوة.. الصحة العالمية تكشف حقيقة الموجة الثانية من كورونا.. فيديو

قال الدكتور أمجد الخولي المستشار الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إن الدول المقبلة على الانفتاح عليها الاستعداد لـ حالات جديدة مصابة بفيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد، مضيفا: على الجميع الالتزام بالتباعد البدني والكمامات وكل الإجراءات الاحترازية وفي مقدمتها غسيل الأيدي. الانفتاح عليها





وأضاف الخولي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، المذاع عبر شاشة "دي إم سي"، مساء اليوم الاثنين، قائلا: نتوقع الوصول لنهاية منحنى إصابات فيروس كورونا في العالم سريعا، وانحصار الموجة الأولى للمرض، متابعا أنه نأمل أن لا يحدث موجة أخرى من المرض.





وأشار المستشار الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إلى أن السيناريوهات كلها في الحسبان، ومن ضمن التوقعات القوية حدوث موجة ثانية للفيروس، مستدركا أن شدتها تتوقف على الالتزام بالإجراءات الاحترازية.





وأكد الطبيب، أنه من المتوقع أن تختلف الموجة الثانية من دولة لأخرى، موضحا أنه هذا الأمر ويتوقف على درجة تنفيذها كل دولة للإجراءات الاحترازية.



