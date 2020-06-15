خبير أمريكي يحذر: الموجة الثانية لكورونا بدأت

حذر ويليان شافنر،الأستاذ بكلية الطب في جامعة فاندربيلت الأمريكية، اليوم الأثنين، أن الموجة الثانية لتفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة قد بدأت، مطالبًا القطاع الصحي بالاستعداد جيدًا لها.





وقال شافنر في تصريحات لشبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية: "موجة ثانية من الفيروسات التاجية بدأت في الولايات المتحدة، ويحتاج الناس إلى البقاء حذرين".





وأضاف: "البلاد أصبحت كلها تقريبا مفتوحة، لكن الكثير من الناس لا يحافظون على الإجراءات الصحية، لا سيما الإبقاء على مسافة كافية بينهم وبين الآخرين، فضلا عن عدم ارتداء الأقنعة".





وتابع: "على الأرجح لن تدخل الولايات المتحدة في حالة إغلاق ثانية، لأنها ببساطة لم تتخلص من تأثير حالة الإغلاق الأولى".





ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر دول العالم في عدد الإصابات بفيروس كورنا بأكثر من مليوني و160 ألف حالة، ونحو 118 ألف وفاة وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز.





وتوقع شافنر انتشار فيروس كورونا على نطاق أوسع خلال الفترة المقبلة، لا سيما في ظل عودة التجمعات الجماهيرية، ومن بينها الصلاة في الكنائس، محذرا من أن الكثير من الناس لا يتوخون الحذر.







