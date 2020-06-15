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أخبار العالم

هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تقرر إلغاء استخدام هيدروكسي كلوركين

الإثنين 15/يونيو/2020 - 07:51 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
قررت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، اليوم الاثنين، إلغاء الاستخدام الطارئ لهيدروكسي كلوروكين، كعلاج لفيروس كورونا.

وأعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت ماضي، عن تأييده لاستخدام الدواء في علاج المرض الناجم عن فيروس كورونا، وقال إنه يتناول العقار للوقاية من المرض.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن إدارة الغذاء والدواء قولها إنه لم يعد ممكنا، بناء على الأدلة الجديدة، الاعتقاد بأن تركيبات هيدروكسي كلوروكين وعقار كلوروكين المرتبط بها لها فاعلية في علاج المرض الناجم عن الفيروس.

يأتي ذلك بعد دراسات أشارت إلى أن العقار غير فعال في علاج فيروس كورونا.

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