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رياضة

اتحاد الكرة: كل الأندية تؤيد عودة النشاط الرياضي وبند الـ 8 سنوات..فيديو

السبت 20/يونيو/2020 - 11:36 م
الاتحاد المصري لكرة
الاتحاد المصري لكرة القدم
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حسام الحارتي

أكد جمال محمد علي نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، أن الاجتماع مع الأندية مكسب كبير للكرة المصرية .


وأضاف جمال محمد على في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس"، ان كافة الأندية تؤيد بند الـ 8 سنوا ت وإختيار نائب رئيس اتحاد الكرة بالانتخاب.



وأوضح انه سيتم مناقشة بنود اللائحة الجديدة مع أندية القسم الثالث خلال الفترة المقبلة .


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وعن قرار عودة الدوري المصري أكد جمال محمد على انه يجب احترام قرار الدولة بعودة النشاط الرياضي من جديد ، مشيرا إلي إتخاذ كافة الاحتياطات من أجل الحفاظ على الجميع في ظل انتشار فيروس كورونا .


 وتابع:" جميع الأندية وافقت على عودة النشاط من جديد والعقبة تمثلت في الموارد المالية " مضيفا أن اتحاد الكرة يتولي مسئولية عودة اللاعبين والمدربين الاجانب عقب فتح المطارات من جديد .


وأتم :" إجتماع اللجنة الخماسية لم يشهد اعتراض أي نادي على عودة الدوري من جديد"

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