اتحاد الكرة: كل الأندية تؤيد عودة النشاط الرياضي وبند الـ 8 سنوات..فيديو

أكد جمال محمد علي نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، أن الاجتماع مع الأندية مكسب كبير للكرة المصرية .





وأضاف جمال محمد على في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس"، ان كافة الأندية تؤيد بند الـ 8 سنوا ت وإختيار نائب رئيس اتحاد الكرة بالانتخاب.









وأوضح انه سيتم مناقشة بنود اللائحة الجديدة مع أندية القسم الثالث خلال الفترة المقبلة .





اقرأ أيضا..الأهلي يبلغ حسام عاشور باستبعاده من المباريات وتدريبات الفريق





وعن قرار عودة الدوري المصري أكد جمال محمد على انه يجب احترام قرار الدولة بعودة النشاط الرياضي من جديد ، مشيرا إلي إتخاذ كافة الاحتياطات من أجل الحفاظ على الجميع في ظل انتشار فيروس كورونا .





وتابع:" جميع الأندية وافقت على عودة النشاط من جديد والعقبة تمثلت في الموارد المالية " مضيفا أن اتحاد الكرة يتولي مسئولية عودة اللاعبين والمدربين الاجانب عقب فتح المطارات من جديد .





وأتم :" إجتماع اللجنة الخماسية لم يشهد اعتراض أي نادي على عودة الدوري من جديد"