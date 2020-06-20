اتحاد الكرة: كل الأندية تؤيد عودة النشاط الرياضي وبند الـ 8 سنوات..فيديو

أكد جمال محمد علي نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، أن الاجتماع مع الأندية مكسب كبير للكرة المصرية .
وأضاف جمال محمد على في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم
سبورتس"، ان كافة الأندية تؤيد بند الـ 8 سنوا ت وإختيار نائب رئيس
اتحاد الكرة بالانتخاب.
وأوضح انه سيتم مناقشة بنود اللائحة الجديدة مع أندية القسم الثالث خلال
الفترة المقبلة .
اقرأ أيضا..الأهلي يبلغ حسام عاشور باستبعاده من المباريات وتدريبات الفريق
وعن قرار عودة الدوري المصري أكد جمال محمد على انه يجب احترام قرار الدولة بعودة النشاط الرياضي من جديد ، مشيرا إلي إتخاذ كافة الاحتياطات من أجل
الحفاظ على الجميع في ظل انتشار فيروس كورونا .
وأتم :" إجتماع اللجنة الخماسية لم يشهد اعتراض أي نادي على عودة الدوري من جديد"