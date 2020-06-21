خوفا من العدوى .. مواطنون يشكون التزاحم أمام مكتب تأمينات سيدى جابر

شكا المواطن احمد العزازي ، مقيم كامب شيزار محافظة الاسكندرية ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من التزاحم الموجود امام مكتب التأمينات سيدى جابر بشارع إسنا بمنطقة كامب شيزار





ويقول فى رسالته : بسبب غلق الابواب امام الجمهور والتعامل بصورة غير لائقة ما ادى الى التزاحم بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء بالحد من التجمعات وهو ما قد يساعد على انتشار العدوى بفيروس كورونا .





مطالبا بالاهتمام واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هذه التجمعات والزحام.

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