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بين الناس

خوفا من العدوى .. مواطنون يشكون التزاحم أمام مكتب تأمينات سيدى جابر

الأحد 21/يونيو/2020 - 10:01 ص
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن احمد العزازي ، مقيم كامب شيزار محافظة الاسكندرية ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من التزاحم الموجود امام مكتب التأمينات سيدى جابر بشارع إسنا بمنطقة كامب شيزار

ويقول فى رسالته : بسبب غلق الابواب امام الجمهور والتعامل بصورة غير لائقة ما ادى الى التزاحم بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء بالحد من التجمعات وهو ما قد يساعد على انتشار العدوى بفيروس كورونا .

 مطالبا بالاهتمام واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هذه التجمعات والزحام.
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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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