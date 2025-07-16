وزير البترول: لدينا خطط مرنة لتأمين إمدادات الغاز بما يضمن استقرار المنظومة

أجرى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، زيارة تفقدية إلى مينائي سوميد وسونكر، لمتابعة سير العمل بوحدات التغييز والإسالة للغاز الطبيعي والوقوف على كفاءة عمليات تدفيع الغاز إلى الشبكة القومية.

وأكد الوزير خلال الجولة أهمية جاهزية وحدات التغييز وسرعة استجابة منظومة التشغيل لمتطلبات الاستهلاك المتزايد، مشيرًا إلى أن الطاقة الحالية للوحدات في الميناءين تبلغ 2250 مليون قدم مكعب يوميًا، ويتم تنسيق شحنات الغاز وتوقيتات الضخ بعناية فائقة بما يتناسب مع الاحتياجات التشغيلية للمستهلكين.

وشدد وزير البترول على استمرار الوزارة في تنفيذ خطط مرنة لتأمين إمدادات الغاز بما يضمن استقرار المنظومة، مؤكدًا أن التنسيق بين الجهات المعنية ومراكز التحكم يتم على مدار الساعة لضمان التدفق الآمن والمستقر للغاز.

ووجّه المهندس كريم بدوي الشكر لجميع العاملين في مواقع العمل بسوميد وسونكر، مثمنًا جهودهم المتواصلة للحفاظ على كفاءة التشغيل وضمان انتظام إمدادات الطاقة خلال الفترات الحرجة، بما يعكس الالتزام الكامل تجاه متطلبات الدولة ومواطنيها.