الشرقاوي من زامبيا: القطاع الخاص المصري حاضر في قلب القارة الإفريقية

أكد الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة (EABA)، أن زيارة وفد الجمعية إلى زامبيا تأتي تأكيدًا لتواجد القطاع الخاص المصري الفاعل داخل القارة الإفريقية، وانطلاقًا من التوجهات الاستراتيجية للدولة المصرية نحو تعميق العلاقات الاقتصادية مع الدول الإفريقية، وترجمةً لمكتسبات اللقاءات الرئاسية بين مصر وزامبيا إلى تعاون استثماري ملموس.

جاء ذلك في تصريحات حصرية أدلى بها الشرقاوي للتليفزيون الرسمي الزامبي فور وصوله إلى مطار كينث كاوندا الدولي، حيث أشار إلى أن الجمعية تتحرك بخطى ثابتة لربط مجتمع الأعمال الإفريقي، إيمانًا منها بشعار "من أفريقيا لأفريقيا"، وبحثًا عن فرص حقيقية للتجارة والشراكة في أسواق واعدة مثل السوق الزامبي.

ويترأس الشرقاوي وفدًا يضم ممثلين عن خمس شركات مصرية كبرى للمشاركة في أعمال المؤتمر الدولي الأول للاستثمار، الذي ينطلق اليوم في العاصمة الزامبية لوساكا تحت رعاية الرئيس هيلشيما، بمشاركة أكثر من 1000 شخصية استثمارية من مختلف دول العالم.

وكان في استقبال الوفد المصري السفيرة ميادة عصام، سفيرة مصر لدى زامبيا، والتي أشرفت على كافة الترتيبات، وأقامت مأدبة عشاء رسمية على شرف الوفد، بحضور أبرز رموز الجالية المصرية العاملة في مجالات التشييد والصحة والمقاولات والدواء.

وشهد اللقاء تبادلًا للرؤى والخبرات حول طبيعة الأسواق الزامبية واحتياجاتها الاستثمارية، تمهيدًا لانطلاق فعاليات المؤتمر على مدار ثلاثة أيام.