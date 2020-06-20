رمزي الرميح: موقف مصر من الأزمة الليبية ثابت..فيديو

علق رمزى الرميح مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي، على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقاعدة الغربية العسكرية اليوم، قائلا:" نحن نعلم جيدا موقف مصر الثابت من القضية الليبية وموقف الرئيس السيسي ثابت".

وتابع الرميح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج "مساء دى إم سي" والمذاع عبر قناة "دى إم سي"،:" "لا بد أن نشير بشكل عاجل إلى أن ليبيا تأسست بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، والآباء الذين انطلقوا من مصر وليس من إسطنبول".

وأكمل مستشار المنظمة الليبية : "القبائل الليبية تعى جيدا من هى مصر، والرئيس وجه كلمة شكر للقبائل الليبية ولديه الكثير من العائلات ذوى الأصول الليبية، وهناك علاقات وثيقة جدا بين البلدين وما يهدد الأمن الليبى يهدد الأمن المصرى".