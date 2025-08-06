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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

متهمة بغسل 15 مليون جنيه.. شاهد| صور سوزي الأردنية قبل الشهرة وبعدها

غسلت أموالها بـ15 مليون جنيه.. شاهد صور سوزي الأردنية قبل الشهرة وبعد!
غسلت أموالها بـ15 مليون جنيه.. شاهد صور سوزي الأردنية قبل الشهرة وبعد!
أسماء عبد الحفيظ

سوزى الأردنية، تحولت من فتاة بسيطة تنشر يومياتها على مواقع التواصل الاجتماعي إلى واحدة من أشهر الأسماء المثيرة للجدل في العالم العربي، بعد ورود اسمها في تحقيقات غسيل أموال تجاوزت 15 مليون جنيه.

لكن من هي سوزي؟ وما حكايتها؟

سوزي الأردنية قبل الشهرة

قبل سنوات قليلة، لم تكن سوزي سوى فتاة عادية من الأردن، تنشر صورًا بسيطة من حياتها اليومية، ترتدي ملابس تقليدية، وتعيش حياة عادية كأي فتاة في العشرينات. 

كانت تحلم بالشهرة، وتطمح للعمل في عالم الموضة أو الإعلام.

سوزي الأردنية بعد الشهرة

 غسلت أموالها بـ15 مليون جنيه.. شاهد صور سوزي الأردنية قبل الشهرة وبعد!

مع الوقت، بدأت تظهر بشكل مختلف تمامًا؛ ملابس فاخرة، سيارات فارهة، وسفر مستمر إلى دبي، تركيا، وباريس.

وازدادت شهرتها مع فيديوهات مثيرة للجدل على تيك توك وإنستجرام، ما دفع الكثيرين للتساؤل: ما مصدر هذه الأموال؟

تورطها في غسيل أموال

 أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد “مريم. أ”، المعروفة باسم سوزي الأردنية، بتهمة غسل أموال بلغت قيمتها 15 مليون جنيه.

وأوضحت الداخلية في بيان صدر صباح اليوم، الأربعاء: «في إطار جهودنا لمكافحة جرائم غسل الأموال ومتابعة أموال الأنشطة الإجرامية، تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صانعة محتوى مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، بعد ثبوت تورطها في غسل مبلغ يقدر بحوالي 15 مليون جنيه».

صور صادمة لسوزي الأردنية

 غسلت أموالها بـ15 مليون جنيه.. شاهد صور سوزي الأردنية قبل الشهرة وبعد!

صور قديمة لسوزي قبل عمليات التجميل وغزو الفلتر والسوشيال ميديا صدمت المتابعين، خاصة بعد مقارنتها بشكلها الحالي.

كثيرون قالوا إن التحول لم يكن طبيعيًا، وإن خلف هذا الثراء المفاجئ قصة أكبر بكثير.

 غسلت أموالها بـ15 مليون جنيه.. شاهد صور سوزي الأردنية قبل الشهرة وبعد!
صور صادمة لسوزي الأردنية غسيل أموال من 15 مليون جنيه سوزي الأردنية قبل الشهرة سوزي الأردنية بعد الشهرة عالم الموضة

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متهمة بغسل 15 مليون جنيه.. شاهد| صور سوزي الأردنية قبل الشهرة وبعدها

غسلت أموالها بـ15 مليون جنيه.. شاهد صور سوزي الأردنية قبل الشهرة وبعد!
غسلت أموالها بـ15 مليون جنيه.. شاهد صور سوزي الأردنية قبل الشهرة وبعد!
غسلت أموالها بـ15 مليون جنيه.. شاهد صور سوزي الأردنية قبل الشهرة وبعد!

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