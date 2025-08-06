غسلت 15 مليون جنيه.. 5 معلومات لا تعرفها عن سوزي الأردنية

تتصدر سوزي الأردنية ، مؤشر البحث جوجل خلال الأيام الماضية، وذلك بعد القبض عليها بسبب نشر محتوى مخالف لقيم المجتمع.

كما قامت سوزي الأردنية، بنشر العديد من الفيديوهات على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" ، وذلك لربح العديد من الأموال التي قامت بتوظيفها لشراء العديد من الوحدات السكنية لإخفاء مصدر الأموال التي تقدر ب 15 مليون جنيه.

أبرز المعلومات عن سوزي الأردنية



انتهت من المرحلة الثانوية هذا العام

بدأت الظهور بالسوشيال ميديا منذ أربع سنوات

لدى سوزي شقيقتان احداهن من ذوي الاحتياجات الخاصة وتظهر معها في الفيديوهات.

⁠تحمل سوزي الجنسية الأردنية ولكنها تقيم في منطقة المطرية.