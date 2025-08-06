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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرئيس السيسي: مواقع التواصل الاجتماعي أداة نافعة إذا أُحسن توظيفها

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
البهى عمرو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الظروف الجيوسياسية ومنها الحرب في قطاع غزة أثرت سلبا على عائدات قناة السويس إلا أن مسار الإصلاح الاقتصادي مستمر.

وأضاف الرئيس السيسي  خلال زيارة تفقدية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية الواقعة في مقر قيادة الدولة الاستراتيجي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكان في استقباله الفريق أشرف زاهر، مدير الأكاديمية، أنه يدعو الشعب المصري إلى مواصلة التضامن والتكاتف لتخطي الصعوبات وتحقيق التنمية المنشودة.


وأوضح الرئيس السيسي، أن مواقع التواصل الاجتماعي ليست شرا في حد ذاتها وإنما يكمن الأثر في كيفية استخدامها، وأن مواقع التواصل الاجتماعي أداة نافعة إذا أُحسن توظيفها لكنها قد تستخدم  لترويج الشائعات وهدم المعنويات وهو ما يواجهه الشعب المصري بوعي وإدراك متزايد.


وأشار الرئيس السيسي، إلى أن المنطقة العربية تمر بظروف استثنائية منذ عام ٢٠١١ وليس فقط منذ أحداث ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ ما يؤكد صحة السياسات المصرية المرتكزة على التوازن وعدم التدخل واحترام سيادة الدول.


وحذر الرئيس السيسي من محاولات بث الفرقة بين الشعوب العربية عبر وسائل الإعلام، وأكد قوة العلاقات المصرية مع الدول العربية الشقيقة وضرورة تجاوز الخلافات من أجل وحدة الصف العربي،وأن الأمن العربي وحدة متكاملة ترتبط به مصر ارتباطا وثيقا وأي تدخل خارجي يهدف إلى زعزعة استقرار الدول العربية.


 

الرئيس السيسي السيسي الشعوب العربية قناة السويس

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