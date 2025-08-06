الأنبا مكسيموس يشارك في اليوم الروحي لبنات مدرسة الألحان بكفر عبده

نظّمت إيبارشية بنها وقويسنا اليوم الروحي لبنات مدرسة الألحان على مستوى الإيبارشية، وذلك بكنيسة السيدة العذراء مريم الأثرية بكفر عبده، بحضور نيافة الأنبا مكسيموس، مطران بنها وقويسنا.

صلاة القداس الإلهي

بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي في كنيسة الآباء السواح، شارك في الصلاة القمص مكسيموس عزيز، والقس حبيب جرجس عاطف، وعدد من كهنة الإيبارشية.

وألقى نيافته كلمة بعنوان: “واجبات بنات مدرسة الألحان أثناء صلاة القداس الإلهي”، أعقبتها كلمة لتاسوني ماريا، المكرسة بكنيسة الشهيد مارجرجس الروماني بقويسنا، بعنوان: “رحلة القداس”.

واختتم اليوم بفقرة عرض لما تم حفظه في مدارس الألحان أمام نيافته.