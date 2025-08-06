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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

غرفة السلع السياحية: طرح برامج التدريب عبر منصة «EGTAP»

على غنيم رئيس غرفة السلع السياحية
على غنيم رئيس غرفة السلع السياحية
محمد الاسكندرانى

أعلنت غرفة محال السلع والعاديات السياحية، برئاسة علي غنيم، عن بدء العمل مع المنصة الإلكترونية الوطنية للتدريب السياحي “EGTAP”، والتي تهدف إلى تطوير الأداء المهني، ورفع كفاءة الأيدي العاملة في القطاع السياحي والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للسائح في جميع المواقع، وذلك في إطار التعاون بين غرفة محال السلع السياحية ووزارة السياحة والآثار، واتساقا مع توجيهات شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، بشأن الاستثمار في العنصر البشري وتعزيز قدراته.

وقال علي غنيم، رئيس مجلس إدارة الغرفة، إن منصة “EGTAP” تعد إحدى أهم الأدوات الرقمية الحديثة التي توفر مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة والمجانية.

غرفة محال السلع 

ودعا جميع أعضاء الغرفة إلى سرعة التسجيل على المنصة والاستفادة من المحتوى التدريبي المتميز الذي يواكب أحدث المعايير الدولية في العمل السياحي، ويُسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة الأداء المؤسسي والميداني للعاملين في القطاع.

وأكد غنيم أهمية المشاركة الفعالة في هذه المبادرة الوطنية الطموحة، مشيرا إلى أن المنصة تمثل نقلة نوعية في آليات تطوير الموارد البشرية بالسياحة، وتفتح آفاقًا جديدة أمام العاملين للحصول على تدريب متخصص واحترافي دون أعباء مالية.

كما طالب رئيس الغرفة، جميع الأعضاء بسرعة موافاة الإدارة بأية ملاحظات أو استفسارات خلال استخدام المنصة، حتى يتسنى رفعها إلى الجهات المعنية بالوزارة والعمل على معالجتها بما يضمن تحسين الأداء وتذليل العقبات أمام المستخدمين.

غرفة محال السلع والعاديات السياحية غرفة محال السلع EGTAP تدريب وزارة السياحة مصر سياحة

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