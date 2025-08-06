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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خلافات مالية تهدد صفقة انتقال أحمد نبيل كوكا إلى قاسم باشا التركي

أحمد نبيل كوكا
أحمد نبيل كوكا
القسم الرياضي

تواجه صفقة انتقال أحمد نبيل كوكا، لاعب وسط الأهلي، إلى نادي قاسم باشا التركي، عقبات كبيرة تهدد بإلغاءها، بسبب خلافات تتعلق بطريقة سداد قيمة الصفقة، ما يُبقي احتمالية استمرار اللاعب داخل صفوف القلعة الحمراء قائمة، حال عدم التوصل لاتفاق نهائي خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكانت المفاوضات بين الأهلي والنادي التركي قد بدأت بعرض مبدئي من قاسم باشا قيمته 400 ألف دولار، إلا أن إدارة الأهلي رفضت العرض واعتبرته غير مناسب لقيمة اللاعب. لاحقًا، تم الاتفاق بين الطرفين على إتمام الصفقة مقابل 800 ألف دولار تُدفع على دفعتين: الأولى بقيمة 500 ألف دولار تُسدّد فور توقيع العقود، والثانية بقيمة 300 ألف دولار تُدفع في يناير المقبل، بالإضافة إلى بند يمنح الأهلي 15% من نسبة إعادة بيع اللاعب مستقبلًا.

لكن إدارة الأهلي فوجئت بعد الاتفاق بطلب جديد من قاسم باشا بتقسيم المبلغ إلى أربع دفعات، وهو ما رفضه مسؤولو القلعة الحمراء، متمسكين بصيغة السداد المتفق عليها.

وينتظر الأهلي حاليًا إرسال الموافقة الرسمية من جانب النادي التركي وتوقيع العقود، من أجل إتمام الصفقة قبل غلق باب القيد في مصر اليوم، الأربعاء.

وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، ستفشل الصفقة رسميًا، وسيبقى اللاعب ضمن قائمة الأهلي على الأقل حتى إشعار آخر.

وكان الأهلي قد وافق على العرض التركي في وقت سابق بناءً على رغبة أحمد نبيل كوكا، الذي أبدى سعيه لخوض تجربة الاحتراف الخارجي، خاصةً أن عقده مع النادي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، إلا أن الخلافات المالية قد تُطيح بالصفقة.

أحمد نبيل كوكا كوكا الأهلي قاسم باشا

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