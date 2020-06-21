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رسالة مصر واضحة إذا تبجح أصحاب المطامع .. لميس الحديدي تعلق على كلمة الرئيس السيسي .. فيديو

الأحد 21/يونيو/2020 - 01:11 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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عبد الخالق صلاح
علقت الإعلامية لميس الحديدي، على رسائل الرئيس السيسي التي وجهها اليوم، حول الملف الليبي قائلة إن "كلمة الرئيس السيسي ورسائله هي الأقوى منذ بداية الأزمة الليبية؛ مشيرة إلى أنها واضحة للجميع، حيث بث كلمته من المنطقة  الغربية على بعد عدد قليل من الكيلوا مترات من الحدود الليبية وسط جنوده من الجيش المصري العظيم.


وتابعت عبر برنامجها القاهرة الآن، المذاع على فضائية العربية "الحدث" السؤال الذي يشغل الناس هل دقت الحرب طبولها؟ الحقيقة أن دعوة الرئيس السيسى ورسالته هي دعوة للسلام بالأساس، مشيرة إلى أن مصر ليست دولة بلطجية في زمن تسود فيه البلطجة السياسية، لكن مصر تملك جيشًا من أقوى جيوش المنطقة لكن مصر دولة تحترم القانون الدولي وتستخدم قوتها بـرشد وحكمة لكن حين يغض المجتمع الدولي بصره عن التدخلات الخارجية وأن يكون لدى تركيا رغبة في أن يكون لديها قواعد على الأراضي الليبية في حدود مصر في عمقنا الاستراتيجي إضافة لزحف الميلشيات الارهابية يكون هنا حقنا في الدفاع عن النفس .

 وتابعت: "مصر دعت للسلام ودعمت كافة المبادرات الداعية للسلام حتى ظن البعض أن هذا ضعفًا وتردد صحيح قرارات الحرب سهلة بشكل عام وقد تكون أكثر شعبية لكننا اخترنا التريث واستفاد كافة السبل، لكن رسالة مصر واضحة إذا تبجح الآخرون واستمروا  في رغبتهم في تحقيق مطامعهم هنا يكون الرد الحاسم جاهزًا، والرئيس السيسي أكد اليوم أن مصر ليس لديها أطماع في ليبيا، وكانت أمامنا فرص كثيرة للتدخل ودعوات لذلك لكن تهديد الامن القومي المصري وتوسيع دائرة الأطماع التركية على حساب الأمن القومي العربي هنا يكمن تعريف "الخط الاحمر" المحدد جغرافيا وفقًا لكلمة الرئيس بسيرت والجفرة، مشيرة إلى أن رسالة الرئيس السيسي كانت للجميع سواء المشككين في قدرتنا أو الشعب الليبي أو المجتمع الدولي الصامت عله يتحرك.
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