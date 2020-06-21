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رياضة

رفض المشاركة في مسحات اتحاد الكرة.. نادي مصر يعلن تأجيل تدريباته لأجل غير مسمى

الأحد 21/يونيو/2020 - 05:21 ص
نادي مصر
نادي مصر
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محمد سعيد

أعلن نادي مصر، تأجيل تدريبات الفريق، لأجل غير مسمى، بالإضافة إلى عدم المشاركة في المسحات الطبية الخاصة باتحاد الكرة.

وقال نادي مصر في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" :قرر نادي مصر تأجيل التدريبات الجماعية لأجل غير مسمى ".

  وأضاف البيان :" كما قرر نادي مصر، أن لا يشارك في المسحات الطبية المجانية الخاصة باتحاد كرة القدم ويوصي بالتبرع بها لمن هم في حاجة اليها.

وكان أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أعلن مؤخرا، السماح للفرق باستئناف تدريباتها بداية من 20 يونيو الجاري ، على أن تعود مسابقة الدوري يوم 25 يوليو المقبل.

يذكر أن نادي مصر يحتل المركز ال 18 والأخير في مسابقة الدوري الممتاز برصيد 11 نقطة.
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