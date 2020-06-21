محمد رمضان بعد تصدر ميوزيك أورد العالمية للفنانين العرب: أنا في الساحة واقف لوحدي

نشر محمد رمضان فيديو عبر حسابه على إنستجرام يتضمن مجموعة من الفنانين العرب وكتب:"إحصائية ميوزك أوورد العالمية للنجوم العرب بعد إضافتهم للنجم الإماراتي حسين الجسمي والنجم العراقي محمد السالم والنجم التونسي بلطي ♥️☝🏽#ثقة_في_الله_نجاح".
واستعان في خلفية الفيديو بأغنية نمبر وان، وخاصة مقطع:" أنا في الساحة واقف لوحدي".
ومن ضمن المرشحين لتلك الإحصائية، المطرب عمرو دياب، تامر حسني، حسين الجسمي، نانسي عجرم، أصالة، وإليسا.
وشارك محمد رمضان، جمهوره عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستجرام"، صورة جديدة من كواليس اغنية "كورونا فيروس".
ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيه وتفاعل معه عدد كبير من جمهوره، وجاءت أبرز التعليقات كالاتى:
البرنس _ الاغنية حلوة اوى _ الاسطورة
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وتعاون محمد رمضان مع محمد سامي في كليب "كورونا فيروس" وتم تصويره فى أحد أماكن التصوير بالمريوطية، حيث صور سامى الكليب على مدار يومين وسط استعدادات كبيرة من تصميم الرقصات الاستعراضية والاعتماد على الصورة المبهرة.
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إحصائية ميوزك أوورد العالمية للنجوم العرب بعد إضافتهم للنجم الإماراتي حسين الجسمي والنجم العراقي محمد السالم والنجم التونسي بلطي ♥️☝🏽#ثقة_في_الله_نجاح . TOP 10 MOST VIEWED ARAB ARTIST YOUTUBE CHANNELS 1⃣ Mohamed Ramadan 3,041B 2⃣ Saad Lamjarred 2,538B 3⃣ Tamer Hosny 1,840B 4⃣ Hussain AlJassmi - حسين الجسمي I,799B 5⃣ Nancy Ajram 1,750B 6⃣ #MohamedAlsalim 1,374B 7⃣ BALTI - BALTIROSHIMA 1,235B 8⃣ Assala 1,255B 9⃣ Amr Diab 974M 🔟 Elissa 844M إحصائية الميوزك أوورد للنجوم العرب بعد إضافة النجم الإماراتي حسين الجسمي والنجم العراقي محمد السالم والنجم التونسي بلطي ♥️☝🏽#ثقة_في_الله_نجاح .