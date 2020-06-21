محمد رمضان بعد تصدر ميوزيك أورد العالمية للفنانين العرب: أنا في الساحة واقف لوحدي

نشر محمد رمضان فيديو عبر حسابه على إنستجرام يتضمن مجموعة من الفنانين العرب وكتب:"إحصائية ميوزك أوورد العالمية للنجوم العرب بعد إضافتهم للنجم الإماراتي حسين الجسمي والنجم العراقي محمد السالم والنجم التونسي بلطي ♥️☝🏽#ثقة_في_الله_نجاح".





واستعان في خلفية الفيديو بأغنية نمبر وان، وخاصة مقطع:" أنا في الساحة واقف لوحدي".









ومن ضمن المرشحين لتلك الإحصائية، المطرب عمرو دياب، تامر حسني، حسين الجسمي، نانسي عجرم، أصالة، وإليسا.





وشارك محمد رمضان، جمهوره عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستجرام"، صورة جديدة من كواليس اغنية "كورونا فيروس".





ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيه وتفاعل معه عدد كبير من جمهوره، وجاءت أبرز التعليقات كالاتى:





البرنس _ الاغنية حلوة اوى _ الاسطورة





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وتعاون محمد رمضان مع محمد سامي في كليب "كورونا فيروس" وتم تصويره فى أحد أماكن التصوير بالمريوطية، حيث صور سامى الكليب على مدار يومين وسط استعدادات كبيرة من تصميم الرقصات الاستعراضية والاعتماد على الصورة المبهرة.