جدير بالبطولة .. بشرى تعلق على تجسيد محمد رمضان لشخصية أحمد زكي

نفت الفنانة بشرى، ما تردد على مدار الساعات القليلة الماضية، بشأن استعدادها لتجسيدها بطولة مسلسل الفنانة داليدا، موضحة أن هذا المشروع متجمد منذ خمسة أعوام تقريبًا ولا مجال للشروع في تنفيذه خلال الوقت الحالي.





وأشارت "بشرى" خلال مكالمة هاتفية بالإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "المساء مع قصواء" الذي يُعرض عبر قناة "TeN" الفضائية، إلى تحويل حياة الفنان أحمد زكي، لمسلسل تليفزيوني، من بطولة الفنان محمد رمضان، قائلة: "رمضان جدير بالبطولة ويستحقها، كونه متشبعا بأحمد زكي جدًا، وبيحبه منذ طفولته، وكان لديه رغبة منذ وقتٍ طويل بتقديم هذا العمل".





وأضافت أنه ليست هناك أزمة في تحويل السير الذاتية للفنانين أو المشاهير بشكلٍ عام إلى أعمال فنية، وإن الأمر يتوقف على جودة العمل وما يُقدمه من أحداث.





‏https://youtu.be/Tip1SxIo4u0