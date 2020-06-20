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فن

محمد رمضان ينشر صورة جديدة من كواليس «كورونا فيروس»

السبت 20/يونيو/2020 - 05:12 م
محمد رمضان
محمد رمضان
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مريم عزت
شارك الفنان محمد رمضان، جمهوره عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستجرام"، صورة جديدة من كواليس اغنية "كورونا فيروس". 
وعلق الفنان محمد رمضان على الصورة بقلب فقط. 

ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيه وتفاعل معه عدد كبير من جمهوره، وجاءت أبرز التعليقات كالاتى: 

البرنس _ الاغنية حلوة اوى _ الاسطورة 

وحققت أغنية كورونا فيروس للفنان محمد رمضان، 8 ملايين و511 ألف مشاهدة، منذ طرحها عبر قناة «رمضان» الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، يوم 10 يونيو الجاري، وحققت تفاعلًا كبيرًا بين رواد السوشيال ميديا. 

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وتعاون محمد رمضان مع محمد سامي في كليب "كورونا فيروس"  وتم تصويره فى أحد أماكن التصوير بالمريوطية، حيث صور سامى الكليب على مدار يومين وسط استعدادات كبيرة من تصميم الرقصات الاستعراضية والاعتماد على الصورة المبهرة. 

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A post shared by Mohamed Ramadan 🌍🇪🇬 (@mohamedramadanws) on

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