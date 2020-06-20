مجهودك جوه قلبي.. محمد رمضان ينشر فيديو كوميديا لفتاة تتقمص شخصيته

نشر الفنان محمد رمضان من خلال خاصية الاستوري فيديو جديد لإحدي متابعيه وهي متقمصة شخصيته عبر موقع التواصل الإجتماعى وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"





ظهرت إحدي متابعيه وهي تقلده برسم شخصيته علي ملامحها وارتداء ملابسه، وغيرت في صوتها ليصبح قريب من صوته





وقالت في فيديو كوميدي :شوف يا محمد رمضان بقالي اربع ساعات بعمل وشك علي وشي ، مش بس كدا انا كمان لابسة هدوم شتوي سرقاها من اخويا وسرقت سلسة و خواتم امي ، وخلصت علبه الكنتور علي وشي و المروحة باظت





وعلق محمد رمضان قائلا : حياتي مجهودك في قلبي





وحققت أغنية كورونا فيروس للفنان محمد رمضان، 8 ملايين و511 ألف مشاهدة، منذ طرحها عبر قناة «رمضان» الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، يوم 10 يونيو الجاري، وحققت تفاعلًا كبيرًا بين رواد السوشيال ميديا.





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وتعاون محمد رمضان مع محمد سامي في كليب "كورونا فيروس" وتم تصويره فى أحد أماكن التصوير بالمريوطية، حيث صور سامى الكليب على مدار يومين وسط استعدادات كبيرة من تصميم الرقصات الاستعراضية والاعتماد على الصورة المبهرة.





وكان الفنان محمد رمضان أعلن مؤخرًا عبر حسابه على "إنستجرام" تجسّيده لقصة حياة الفنان الراحل أحمد زكي في مسلسل بعنوان "الإمبراطور" لتقديمه في رمضان المقبل.