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أخبار البلد

الصحة: تعافي 15 مصابا من فيروس كورونا ومغادرتهم مستشفى العزل بـ بني سويف

الأحد 21/يونيو/2020 - 03:08 ص
تعافي 15 حالة من
تعافي 15 حالة من كورونا
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محمد شحتة
أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خروج ١٥ حالة تعافي من فيروس كورونا (كوفيد-١٩) أمس السبت من مستشفى الواسطى المركزي بمحافظة بني سويف.

كما أعلنت الوزارة، عن خروج 399 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 14327 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 15779 حالة، من ضمنهم الـ 14327 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1547 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 89 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
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