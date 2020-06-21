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تعليم

بالكمامات.. توافد طلاب الثانوية العامة على اللجان بـ القليوبية

الأحد 21/يونيو/2020 - 08:13 ص
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2020
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إبراهيم الهوارى

حرص طلاب الثانوية العامة على ارتداء كمامات الوجه الخاصة بهم قبل دخولهم لجان الإمتحانات بمحافظة القليوبية فى إطار اتخاذ الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.


من ناحية أخرى قامت مديرية التربية والتعليم بتوفير كمامات للطلاب وتنظيم عملية الدخول للجان والمرور من خلال بوابة التعقيم وسط تباعد بين بعضهم البعض..


قال طه عجلان وكيل وزارة التعليم بالمحافظة إن جميع الإدارات التعليمية انتهت من تجهيز اللجان البالغ عددها 112 لجنة على مستوى المحافظة علاوة على 12 لجنة احتياطية، حيث يؤدي الامتحان 42 ألفا و343 طالبا على مستوى المحافظة.

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وأشار عجلان إلى أنه تم تركيب جميع بوابات التعقيم داخل اللجان بواقع بوابتين لكل لجنة وتم تجريبها وتزويدها بتنكات التعقيم علاوة على توزيع مجموعة من الكواشف الحرارية لقياس درجات حرارة الطلبة، أثناء دخولهم اللجنة.


وتابع وكيل الوزارة أنه تم التأكيد على تجهيز اللجان على أن تحتوى اللجنة على 14 طالبا فقط وفق تعليمات الواردة من الوزارة بما يسمح بالتباعد بين الطلاب المؤديين للاختبارات واتخاذ كل الإجراءات والتدابير لدخول الطلبة للجان دون تدافع.

 

بالكمامات.. توافد طلاب الثانوية العامة على اللجان بـ القليوبية
بالكمامات.. توافد طلاب الثانوية العامة على اللجان بـ القليوبية
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