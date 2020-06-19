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تعليم

قبول 1000 اعتذار من مراقبي الثانوية العامة بالقليوبية

الجمعة 19/يونيو/2020 - 06:37 م
طلاب ثانوية عامة
طلاب ثانوية عامة
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إبراهيم الهوارى
أكد طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية أنه تم قبول 1000 اعتذار من المعلمين المشاركين فى امتحانات الثانوية العامة.


وأشار إلى أنه على الفور تم إخطار المديرية بالبديل من المراقبين عوضا عن الملاحظين المعتذرين وتم توزيعهم علي اللجان المختلفة استعدادا لبدء الامتحانات الأحد المقبل دون أي مشاكل.

أضاف عجلان أنه قام اليوم بتفقد مركز توزيع أسئلة الثانوية العامة للتأكد من تنفيذ إجراءات التعقيم والتطهير وتنفيذ التعليمات الواردة من الوزارة بكل دقة و سرعة وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل المركز وجميع اللجان بحضور هشام الخطيب رئيس المركز ونوار شمخ مدير إدارة المخازن بالمديرية ومسؤول مركز توزيع الاسئله الثانوية العامة.

أوضح أنه  يبلغ عدد الطلبة والطالبات 42343 ويبلغ عدد اللجان الأساسية 112 لجنة وعدد اللجان الاحتياطية  12 لجنة فى حين يبلغ عدد الطلبة للجان الدبلومات الفنية 50743 طالب وطالبة وعدد اللجان 172 لجنة.

كما وجه عجلان  بتطهير المدارس قبل وبعد الامتحانات يوميا والتأكد من التزام الطلبة والطالبات بارتداء الكمامات والقفازات الطبية مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بغرف الصحة المدرسية وتجهيزها بالبدل الوقائية والاهتمام بتواجد بوابات تعقيم بداخل المدارس لاستقبال الطلاب والمراقبين والملاحظين.
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