AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ القليوبية يتابع التجهيزات النهائية لامتحانات الثانوية العامة.. صور

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 07:04 م
عبد الحميد الهجان
عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية
Advertisements
إبراهيم الهوارى
تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية عدد من مدارس مدينة كفر شكر لمتابعة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة بدأها بمدرسة كفر شكر الرسمية للغات التي تم تجهيز عدد 35 لجنة بها بإجمالي 350 طالب ومدرسة كفر تصفا الثانوية وبها 21 لجنة بعدد 285 طالبة.
وتفقد المحافظ اللجان المقرر عقد الامتحانات بها بتلك المدارس، وتأكد من تباعد المقاعد بمسافات كافية لتواجد عدد لا يزيد عن 14 طالب بكل لجنة، كما تابع المحافظ بوابات التعقيم التي تم توزيعها على المدارس التي سيتم عقد امتحانات بها بواقع 2 بوابة تعقيم بكل لجنة، وتم عمل تجربة عملية للتأكد من انتظام وتشغيل تلك البوابات.

ووجه المحافظ بتمركز وحدة صيانة موزعة بمراكز المحافظة لمتابعة صيانة تلك البوابات بصفة مستمرة والتأكد من عملها بكامل كفاءتها، كما تفقد دورات المياه للتأكد من نظافتها وتطهيرها ووجود المياه بها بصفة مستمرة، بالإضافة إلى أدوات التعقيم .

ووجه المحافظ بالتنسيق بين الأمن والوحدات المحلية لمنع تواجد أي تجمعات لأهالي الطلاب والمواطنين بمحيط تلك اللجان، مشددا على اتخاذ أقصى درجات الحماية وكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على الطلاب الذين سيؤدون الامتحانات، وكذا توفير كافة وسائل الأمان والهدوء والسلامة لهم والمناخ الملائم لأداء الامتحانات، والتأكيد على ارتداء الطلاب والعاملين والملاحظين باللجان للكمامات واتخاذ كافة التدابير التي من شأنها تذليل كافة العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والطلاب.

وشدد المحافظ على وجود وسائل التهوية اللازمة داخل اللجان والالتزام بقرارات وزارة التربية والتعليم بدخول الطلاب للجان بطابور متباعد اعتبارًا من الساعة الثامنة صباحًا وتوزع الكمامات عليهم، وإجراء المسح الحراري والتعقيم وارتداء معدات الوقاية الشخصية قبل الدخول للجان الامتحان .

يذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان الثانوية العامة للعام الحالي بمحافظة القليوبية والتي ستنطلق الأحد 21 يونيو الجاري 39256 طالب وطالبة وعدد اللجان الاساسية 112 لجنة وعدد اللجان الاحتياطية 12 لجنة.
محافظ القليوبية يتابع التجهيزات النهائية لامتحانات الثانوية العامة.. صور
محافظ القليوبية يتابع التجهيزات النهائية لامتحانات الثانوية العامة.. صور
محافظ القليوبية يتابع التجهيزات النهائية لامتحانات الثانوية العامة.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ننشر استعدادات المحافظات لعقد امتحانات الثانوية العامة.. بوابات تعقيم ومطهرات لمكافحة كورونا.. توفير الأطباء والزائرات الصحيات وسيارات الإسعاف في اللجان.. ومنع الباعة الجائلين من التواجد بمحيط المدارس

٤٢ ألف طالب.. ننشر استعدادات القليوبية لامتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية

القليوبية تستعد لمارثون الثانوية العامة ومواجهة كورونا

محافظ الدقهلية : إجراءت وقائية واحترازية بلجان إمتحانات الثانوية العامة حفاظا على أبنائنا الطلاب

بعد صول 143 بوابة تعقيم .. محافظ المنيا يتفقد تجهيزات لجان امتحانات الثانوية العامة

120 لجنة بـ 18 إدارة.. طوارئ بـ البحيرة استعدادا لانطلاق ماراثون الثانوية العامة

ترشيحاتنا

رجل يتحول جنسيًا لـ نيَل لقب صاحبة أضخم شفاه .. صور

الاتحاد العام للعمال: شكوى دولية ضد ممارسات أردوغان الإرهابية تجاه العمالة المصرية بليبيا

شكوى بالفيفا.. شرط وحيد يمكن الزمالك و١٢ ناديا من إيقاف قرار عودة الدورى

سكاي نيوز: مصر وإثيوبيا توافقان على مقترح سوداني عن ملء سد النهضة

فيديوجراف.. مرتضى منصور يفتح النار على الجميع بسبب عودة الدوري

خروج 15 متعافي كورونا من مستشفى دمنهور التعليمي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الأبيض الجذاب.. داليا مصطفى تتألق بالكاجوال رفقة زوجها

من شنطة العربية للكشافات المضيئة .. ديكورات السيارات موضة المنازل.. صور

أنيقة وجذابة .. الأحذية الشفافة تتصدر موضة صيف 2020 .. صور