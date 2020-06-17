محافظ القليوبية يتابع التجهيزات النهائية لامتحانات الثانوية العامة.. صور

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية عدد من مدارس مدينة كفر شكر لمتابعة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة بدأها بمدرسة كفر شكر الرسمية للغات التي تم تجهيز عدد 35 لجنة بها بإجمالي 350 طالب ومدرسة كفر تصفا الثانوية وبها 21 لجنة بعدد 285 طالبة.

وتفقد المحافظ اللجان المقرر عقد الامتحانات بها بتلك المدارس، وتأكد من تباعد المقاعد بمسافات كافية لتواجد عدد لا يزيد عن 14 طالب بكل لجنة، كما تابع المحافظ بوابات التعقيم التي تم توزيعها على المدارس التي سيتم عقد امتحانات بها بواقع 2 بوابة تعقيم بكل لجنة، وتم عمل تجربة عملية للتأكد من انتظام وتشغيل تلك البوابات.





ووجه المحافظ بتمركز وحدة صيانة موزعة بمراكز المحافظة لمتابعة صيانة تلك البوابات بصفة مستمرة والتأكد من عملها بكامل كفاءتها، كما تفقد دورات المياه للتأكد من نظافتها وتطهيرها ووجود المياه بها بصفة مستمرة، بالإضافة إلى أدوات التعقيم .





ووجه المحافظ بالتنسيق بين الأمن والوحدات المحلية لمنع تواجد أي تجمعات لأهالي الطلاب والمواطنين بمحيط تلك اللجان، مشددا على اتخاذ أقصى درجات الحماية وكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على الطلاب الذين سيؤدون الامتحانات، وكذا توفير كافة وسائل الأمان والهدوء والسلامة لهم والمناخ الملائم لأداء الامتحانات، والتأكيد على ارتداء الطلاب والعاملين والملاحظين باللجان للكمامات واتخاذ كافة التدابير التي من شأنها تذليل كافة العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والطلاب.





وشدد المحافظ على وجود وسائل التهوية اللازمة داخل اللجان والالتزام بقرارات وزارة التربية والتعليم بدخول الطلاب للجان بطابور متباعد اعتبارًا من الساعة الثامنة صباحًا وتوزع الكمامات عليهم، وإجراء المسح الحراري والتعقيم وارتداء معدات الوقاية الشخصية قبل الدخول للجان الامتحان .





يذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان الثانوية العامة للعام الحالي بمحافظة القليوبية والتي ستنطلق الأحد 21 يونيو الجاري 39256 طالب وطالبة وعدد اللجان الاساسية 112 لجنة وعدد اللجان الاحتياطية 12 لجنة.