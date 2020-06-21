AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

قبل استقبال الطلاب.. تطهير اللجان قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة في المنوفية.. شاهد

الأحد 21/يونيو/2020 - 08:36 ص
لجان امتحانات المنوفية
لجان امتحانات المنوفية
Advertisements
مروة فاضل

انطلقت في الساعات الأولى من صباح اليوم أعمال التطهير في لجان امتحانات الثانوية العامة بمراكز محافظة المنوفية، استعدادا لاستقبال الطلاب لانطلاق مارثون الثانوية العامة.


حيث تم تشكيل لجنة على مستوى المحافظة برئاسة اللواء السكرتير العام للمحافظة وبها أعضاء رعاية طلاب السن المدرسي والطب الوقائي بالمديرية مع التعليم والأزهر والمحليات وعملت اللجنة لمدة أسبوعين متصلين زارت خلالها جميع مقار الامتحانات وتطهيرها والتأكد من سلامتها من الناحية الصحية وجيدة التهوية وبها معايير مكافحة العدوى.


حيث سيتم توقيع الكشف الحراري على كل من هو داخل سور اللجان للتأكد من عدم ارتفاع الحرارة وتواجد طبيب السن المدرسي والممرضة الخاصة بالسن المدرسي  قبل الثامنة صباح كل يوم امتحان للكشف البصري على الطلاب والمشرفين على اللجان والتأكد من نظافة اللجان قبل بدء الامتحان والتأكد من توافر الواقيات الشخصية وخاصة الماسك والكل يرتديه.


وقال الدكتور نصيف الحفناوي وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية إنه تم توفير أدوية الطوارئ البسيطة مثل أقراص ضد الصداع وارتفاع الحرارة (بارستيامول) وضد المغص والقيئ، مؤكدا تواجد الطبيب بعد الساعة العاشرة بالوحدة الصحية في نفس بلد اللجنة وتحت الاستدعاء الفوري.


وأوضح أن هناك تنسيقا كاملا مع هيئة الإسعاف بالمحافظة بوجود سيارات الإسعاف بالقرب من مقار اللجان وسيكون هناك إشراف صحي كامل في كل ايام الامتحانات على كل اللجان على مستوى الإدارات الصحية والمديرية.


وأشار إلى أن هناك 101 لجنة ثانوية عامة منها 61 بالمدن و40 لجنة قي القرى، بالإضافة إلى 9 لجان احتياطية.

قبل استقبال الطلاب.. تطهير اللجان قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة في المنوفية.. شاهد
قبل استقبال الطلاب.. تطهير اللجان قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة في المنوفية.. شاهد
قبل استقبال الطلاب.. تطهير اللجان قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة في المنوفية.. شاهد
قبل استقبال الطلاب.. تطهير اللجان قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة في المنوفية.. شاهد
قبل استقبال الطلاب.. تطهير اللجان قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة في المنوفية.. شاهد
قبل استقبال الطلاب.. تطهير اللجان قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة في المنوفية.. شاهد
قبل استقبال الطلاب.. تطهير اللجان قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة في المنوفية.. شاهد
قبل استقبال الطلاب.. تطهير اللجان قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة في المنوفية.. شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إجراءات استثنائية لاستقبال ماراثون الثانوية العامة في الجيزة.. تعرف عليها

لجنة للتأكد من الضوابط.. محافظ المنوفية يناقش استعدادات الثانوية الأزهرية

انطلاق امتحانات الثانوية العامة الأحد.. التعليم تستعين بشركات لتعقيم اللجان فجر السبت.. 560 سيارة إسعاف وكواشف حرارية وفرق طبية وكمامات ومطهرات لمحاربة كورونا.. وغرف عمليات مركزية للمتابعة اللحظية

شدد على منع تجمعات أولياء الأمور والتعقيم باستمرار.. محافظ البحيرة يتفقد اللجان لمتابعة الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة

لمتابعة التجهيزات النهائية.. محافظ المنوفية يتفقد عددًا من لجان الإمتحانات الثانوية العامة

تعليم بورسعيد: متابعة سير امتحانات الثانوية العامة لحظيا على مدار الساعة

ترشيحاتنا

لأول مرة.. السماح لطلاب الثانوية العامة بالخروج من اللجان بكراسات امتحان المواد غير المضافة للمجموع

إعارة بنية البيع .. الأهلي يوافق على رحيل ناصر ماهر إلى الدوري البرتغالي

تحرمك خيرا كبيرا في الدنيا والآخرة .. علي جمعة: لا تنطق بهذه الكلمة

بعد تصريحات السيسي .. تركيا تتراجع: نقدر أهمية ليبيا بالنسبة لـ مصر

طلاب الثانوية العامة يتوافدون على اللجان استعدادا لـ امتحان اللغة العربية

بالفوتشوب.. ياسمين عبد العزيز تنشر صور زفافها وأحمد العوضي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كان سيؤيد ترامب.. ابن محمد علي كلاي يصدم العالم بتصريحات عن والده بشأن العنصرية.. فيديو وصور

سيتروين citroen تعلن تخفيض أسعارها في مصر .. صور

أول لاعبة كرة قدم سعودية محترفة توجه رسالة للفتيات.. فيديو