قبل استقبال الطلاب.. تطهير اللجان قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة في المنوفية.. شاهد

انطلقت في الساعات الأولى من صباح اليوم أعمال التطهير في لجان امتحانات الثانوية العامة بمراكز محافظة المنوفية، استعدادا لاستقبال الطلاب لانطلاق مارثون الثانوية العامة.





حيث تم تشكيل لجنة على مستوى المحافظة برئاسة اللواء السكرتير العام للمحافظة وبها أعضاء رعاية طلاب السن المدرسي والطب الوقائي بالمديرية مع التعليم والأزهر والمحليات وعملت اللجنة لمدة أسبوعين متصلين زارت خلالها جميع مقار الامتحانات وتطهيرها والتأكد من سلامتها من الناحية الصحية وجيدة التهوية وبها معايير مكافحة العدوى.





حيث سيتم توقيع الكشف الحراري على كل من هو داخل سور اللجان للتأكد من عدم ارتفاع الحرارة وتواجد طبيب السن المدرسي والممرضة الخاصة بالسن المدرسي قبل الثامنة صباح كل يوم امتحان للكشف البصري على الطلاب والمشرفين على اللجان والتأكد من نظافة اللجان قبل بدء الامتحان والتأكد من توافر الواقيات الشخصية وخاصة الماسك والكل يرتديه.







وقال الدكتور نصيف الحفناوي وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية إنه تم توفير أدوية الطوارئ البسيطة مثل أقراص ضد الصداع وارتفاع الحرارة (بارستيامول) وضد المغص والقيئ، مؤكدا تواجد الطبيب بعد الساعة العاشرة بالوحدة الصحية في نفس بلد اللجنة وتحت الاستدعاء الفوري.





وأوضح أن هناك تنسيقا كاملا مع هيئة الإسعاف بالمحافظة بوجود سيارات الإسعاف بالقرب من مقار اللجان وسيكون هناك إشراف صحي كامل في كل ايام الامتحانات على كل اللجان على مستوى الإدارات الصحية والمديرية.





وأشار إلى أن هناك 101 لجنة ثانوية عامة منها 61 بالمدن و40 لجنة قي القرى، بالإضافة إلى 9 لجان احتياطية.